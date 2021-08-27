Розвідка попередила Байдена про ймовірність нового теракту, – ЗМІ

Розвідка 27 серпня попередила Джо Байдена про ймовірність ще одного теракту в аерпорту Кабула. Саме тому наступні дні евакуації людей стануть найнебезпечнішими.

Президент США отримав інформацію про новий теракт вранці 27 серпня. Про це написала кореспондентка CNN, посилаючись на представника Білого дому.

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Джо Байдена попередили про ймовірність нового теракту

Команда Джо Байдена з питань національної безпеки попередила президента, що "ймовірний ще один теракт у Кабулі".

Наступні кілька днів цієї місії будуть найнебезпечнішим періодом,

– розповів чиновник з Білого дому.

До речі, Джо Байден відреагував на два смертельні теракти, у яких загинуло 13 американських військових. Президент проти ночі 27 серпня дав брифінг, присвячений трагічним подіям. Він сказав, що "Ми не пробачимо. Ми не забудемо. Ми вистежимо вас і покараємо".

Коротко про трагічні теракти біля аеропорту Кабула