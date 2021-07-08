Схуд на 10 – 20 кілограмів: розвідка розповіла, як почувається Кім Чен Ин, – ЗМІ

Розвідка Південної Кореї розповіла, як почувається Кім Чен Ин. Раніше північнокорейський лідер значно втратив вагу.

Кім Чен Ин схуд приблизно на 10 – 20 кілограмів. Водночас серйозних проблем зі здоров'ям він не має.

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Тому самопочуття лідера Північної Кореї не вплине на управління держави. Кім Чен Ин, як і раніше, відвідує низку заходів та бере участь у зустрічах.

На думку аналітиків, очільник КНДР міг спеціально схуднути, аби нібито поліпшити свій імідж.

Що відомо про самопочуття Кім Чен Ина

Вже декілька років продовжуються чутки про погіршення стану здоров'я Кім Чен Ина. Однак офіційної інформації від влади не з'являється.

У червні 2021 року з'явились світлини лідер КНДР після місячної відсутності, на яких північнокорейський лідер значно схуд. Деякі люди помітили, що він натягнув ремінець годинника більше, ніж зазвичай.

Після цього на державному телебаченні випустили сюжет, де населення висловило стурбованість щодо стану здоров'я Кім Чен Ина.