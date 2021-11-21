Розвідка США попереджає про загрозу вторгнення Росії до України із настанням холодів, – ЗМІ

Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що Росія сконцентрувала біля українських кордонів майже 100 тисяч військових. Своєю чергою в американській розвідці попередили про посилення загрози вторгнення.

У Сполучених Штатах звернулися до союзників з Європи та повідомили, що дії країни-агресора залежатимуть від погоди. Про це із посиланням на власні джерела пише CBS News.

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Представники засобів масової інформації зазначають, що потенційне вторгнення "може статися через кілька тижнів, якщо не буде втручання з боку Заходу".

На відміну від нарощування сил минулої весни, яке було розцінено як демонстрацію сили, співробітники американської розвідки попереджають, що цього разу це може бути підготовкою до фактичного вторгнення до регіону Донбас на сході України,

– інформують журналісти.

Що кажуть у США про скупчення військ на кордоні

У Сполучених Штатах продовжують висловлювати своє занепокоєння через військову активність Росії поблизу кордонів України. Там також стурбовані й заявами, які лунають з Кремля.

США побоюються, що держава-агресорка може піти на загострення ситуації взимку 2022 року.

Водночас у Вашингтоні рішуче попередили Москву, що будь-які її військові дії матимуть наслідки. Натомість Україні американська сторона висловлює свою підтримку.