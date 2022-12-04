Росія використовує боєприпаси швидше, ніж здатна виробляти їх, – розвідка США
Джерело:NBC News
Розвідка США повідомила, що Росія вже використовує боєприпаси швидше, аніж здатна їх виробляти. Саме тому країна-окупантка змушена шукати допомоги в інших країн.
У розвідці США наголосили, що свої боєприпаси Росія витрачає "доволі швидко". Тим часом поповнити запаси країна-загарбниця не встигає. Тому доводиться жебрати по країнах світу.
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Точних даних у Штатах озвучили наразі не можуть.
І ми вважаємо, що вони не здатні самостійно виготовляти те, що вони витрачають на цьому етапі,
– мовиться у повідомленні.
Високоточні боєприпаси Росія витрачає навіть швидше, аніж звичайні. Тому країну-окупантку чекає виклик.
Росія вже використовує стратегічний запас
Вадим Скібіцький – представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України – також оприлюднив цікаві дані про ситуацію у Росії. Він повідомив, що країна-окупантка за деякими видами озброєння країна-окупантка вже використовує стратегічний запас.
Окрім того, у хід йдуть ракети, які виготовили влітку 2022 року. Це говорить про те, що Росія забирає ракети прямісінько з конвеєра. Наскільки їх вистачить, залежить від виробництва.