Чи може Росія захопити Авдіївку: розвідка Британії оцінила наступ окупантів

Російські окупаційні війська перейшли в наступ на кількох напрямках на Сході України. Росія зосереджує серйозні сили довкола Авдіївки.

Розвідка Міноборони Великої Британії констатує, що Росія розпочала скоординований наступ за кількома напрямками на Сході. Про це мовиться у розвідувальному огляді відомства за 17 жовтня.

Дивіться також Росіяни масовано наступають на Авдіївку: як за тиждень змінилась лінія фронту

Росія змінила меседжі про Авдіївку

У розвідці зазначили, що повільний прогрес та великі втрати російської армії під час наступу на Авдіївку спричинили зміну в меседжах з боку Росії.

Якщо спочатку росіяни декларували наступ, то тепер заявляють про "активну оборону", оскільки захоплення Авдіївки в короткостроковій перспективі виглядає дедалі менш імовірним.

Як зазначили у розвідці, комбінований наступ Росії на Авдіївку потрібен Кремлю для подолання перешкоди на шляху російських військ до їхньої ширшої мети – встановлення контролю над Донецькою областю. Росія нібито хоче вийти на адміністративні кордони Донецької області до кінця 2023 року.

У британському відомстві вказують, що Росія наступає на Авдіївку, ймовірно, кількома бронетанковими батальйонами, які намагаються оточити місто.

Ймовірно, це найбільш значна наступальна операція, здійснена Росією принаймні з січня 2023 року,

– констатує розвідка Британії.

Бої за Авдіївку: головне