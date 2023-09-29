Росія зміцнює оборону Токмака та будує нові укріплення перед Бердянськом, – розвідка Естонії

За перебігом повномасштабної війни Росії проти України спостерігає весь світ. Зокрема, естонські розвідники повідомили, що країна-агресорка готується до оборони на Півдні.

Російські війська зміцнюють оборону біля Токмака. Крім цього, вони будують нову лінію укріплень на шляху до Бердянська у Запорізькій області.

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ЗСУ продовжують закріплюватись біля Роботиного

У розвідці Естонії додають, що українські підрозділи продовжують тактично діяти у Запорізькій області на Оріхівському напрямку поруч із селом Роботине.

Українці розширили й зміцнили плацдарм, а також вийшли до околиць сіл Новопрокопівка і Вербове. Основний тягар боїв лежить на піхоті, підтримані вогнем артилерії тактичні групи якраз добре підходять для захоплення укріплених позицій. Мінні поля все ще сковують маневри техніки,

– мовиться в повідомленні.

Водночас там також відзначили, що, крім резонансного удару по штабу Чорноморського флоту, подій не відбувалось.

У розвідці Естонії додали, що найближчим часом українцям все ж буде складно домогтися оперативного успіху, тобто, повністю перерізати сухопутний шлях до Криму.

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