У розвідок України та партнерів є інформація, що Росія надалі затягуватиме війну, – Зеленський

Президент Зеленський заявив, що війна в Україні буде тривати далі. Розвідки України та наших партнерів мають інформацію, що Путін буде затягувати її.

Зеленський зауважив, що очільник Кремля залежний від вбивств. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського з представниками українських та іноземних медіа у Римі 10 липня.

Дивіться також Є всі необхідні сигнали про відновлення постачання допомоги зі США, – Зеленський

Путін відмовляється від усіх можливостей встановити реальне припинення вогню.

"Його можна лише реальною силою змусити відмовитися від такої залежності. Тому потрібно, щоб наша оборона в Україні була достатньо сильною", – додав український президент.

Також він наголосив на важливості посилення санкцій проти Росії.