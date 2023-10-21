Російська православна церква набирає людей до нової приватної військової компанії "Андріївський хрест". Оскільки більшість парафіян становлять літні люди, про якусь бойову силу не йдеться.

Ведучий каналу "Ходорковський LIVE" Сергій Асланян пояснив 24 Каналу, до чого цей фарс РПЦ.

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"Звісно, церква не збере ніяких парафіян. Хто такі парафіяни – це бабусі. Вони доповзли по останній ковток здоров'я перед смертю – вимолити за воскову свічку хоча б ще пару місяців життя. Вони за автомат Калашникова не візьмуться", – констатував Асланян.

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РПЦ має довести свою лояльність

У Росії тривалий час не будували нічого, крім церков, і тепер хочуть скористатись результатом цієї діяльності. Ба більше, РПЦ позбулась законодавства і стала найбільшим контрабандистом і бізнес-конгломератом Росії.

Оскільки на порядку денному важливо здобути людей на фронт, російська церква й оголосила про створення своєї ПВК.

"Нема там нікого. Але церква тим самим доводить, що недарма в неї вкладали, недарма її злочини покривали", – зазначив Асланян.

РПЦ створює свою ПВК: основне