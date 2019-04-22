25% голосов на президентских выборах – это фиаско для Порошенко, – нардеп

Президент Петр Порошенко получил почти 25%, а его оппонент – Владимир Зеленский – 73% голосов. Эксперты уверяют, что это было не голосование за Зеленского, это была "красная карточка" всей власти, каденции Петра Порошенко.

Об этом рассказал нардеп от "Самопомочи" Роман Семенуха в прямом эфире 24 канала.

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Он подчеркнул, что 20 лет Порошенко работал на различных государственных должностях в Украине, поэтому украинцам нужно было смотреть не на его обещания, а на то, что он делал.

25% избирателей Порошенко, по моему мнению, проголосовали за него из-за страха, который вселяли в образ Зеленского. Поэтому я убежден, что это не уровень поддержки Порошенко – это фиаско,

– ответил Семенуха.

"Однако украинцы голосовали, даже зная, что Порошенко – олигарх, представитель старой системы, потому что во времена Януковича был министром МИД, является основателем "Партии регионов". К тому же, каждый львовянин знает, что это он сделал мусорную блокаду Львова, но тем не менее, именно эта область больше всего поддержала Порошенко", – прокомментировал нардеп.



Как украинцы голосовали за президента

Также он отметил, что были избирательные участки во Львове, где явка избирателей составляла 90%, а это дает ему предположить, что там были серьезные фальсификации.

Я не думаю, что Порошенко готов предложить что-то новое украинскому народу. Он должен уйти в прошлое, он не бедный человек и сможет реализовать себя в других сферах,

– заявил Семенуха.

Он отметил, что интересно, какими будут кадровые предложения будущего президента Владимира Зеленского, особенно кто будет генпрокурором.

"Безусловно, на сегодня он не готов управлять государством, поэтому на это уйдет определенное время. При каденции Порошенко грабили области, поэтому есть риски, что все люди возобновятся в команде Зеленского и будут продолжать это делать. Но так люди увидят, способен ли будущий президент показать другой подход, о котором он говорит", – добавил нардеп.

Каковы результаты выборов президента Украины? ЦИК уже подсчитала 99,86% голосов после второго тура выборов. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,46%. Официальные результаты выборов президента ЦИК планирует объявить после Пасхи. Инаугурация новоизбранного президента должна состояться до 3 июня.