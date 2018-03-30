4G в Украине отныне могут воспользоваться и абоненты Vodafone

Мобильный оператор Vodafone Ukraine заявил о запуске сверхскоростной связи четвертого поколения в диапазоне 2,6 гигагерц. Отныне 4G могут воспользоваться абоненты компании, проживающие в 14 областях Украины и в столице Киеве.

Сайт "24" сообщал, что утром 30 марта Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Украине начала функционировать 4G.

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Впоследствии пресс-служба мобильного оператора lifecell подтвердила эту информацию. По словам представителей компании, они первыми запустили связь 4G во всех областных центрах Украины, за исключением оккупированных Донецка и Луганска.

Также о запуске 4G заявил и Vodafone. Как сообщает пресс-служба одного из крупнейших мобильных операторов, мобильный интернет четвертого поколения доступен их абонентам в таких городах:

– Киев и города Киевской области: Бровары, Борисполь, Вишневое, Ирпень, Чабаны;

– Днепр, Павлоград (Днепропетровская область);

– Харьков, Купянск (Харьковская область);

– Запорожье, Энергодар, Бердянск (Запорожская область);

– Львов;

– Полтава;

– Суммы;

– Ивано-Франковск, Паляныця, Яремче (Ивано-Франковская область);

– Ужгород, Мукачево (Закарпатская область);

– Черновцы, Новоселица (Черновицкая область);

– Луцк;

– Кропивницкий;

– Одесса, Лиманка (Одесская область);

– Херсон.

Добавим, что еще один гигант украинской мобильной связи, компания "Киевстар", пока не объявляла о запуске 4G, правда анонс ожидается в ближайшее время.

В целом же в ближайшее время 4G в диапазоне 2,6 гигагерц заработает в 28 украинских городах.

Напомним, в Украине состоялось два 4G-аукциона. Так, lifecell приобрел два лота суммарно на 30 МГц по 909,25 миллиона гривен, "Киевстар" купил три лота суммарно на 30 МГц по 916,3 миллиона гривен, и "Vodafone-Украина" – два лота суммарно на 20 МГц за 631 миллион гривен.