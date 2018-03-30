4G в Украине отныне могут воспользоваться и абоненты Vodafone
Мобильный оператор Vodafone Ukraine заявил о запуске сверхскоростной связи четвертого поколения в диапазоне 2,6 гигагерц. Отныне 4G могут воспользоваться абоненты компании, проживающие в 14 областях Украины и в столице Киеве.
Сайт "24" сообщал, что утром 30 марта Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Украине начала функционировать 4G.
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Впоследствии пресс-служба мобильного оператора lifecell подтвердила эту информацию. По словам представителей компании, они первыми запустили связь 4G во всех областных центрах Украины, за исключением оккупированных Донецка и Луганска.
Также о запуске 4G заявил и Vodafone. Как сообщает пресс-служба одного из крупнейших мобильных операторов, мобильный интернет четвертого поколения доступен их абонентам в таких городах:
– Киев и города Киевской области: Бровары, Борисполь, Вишневое, Ирпень, Чабаны;
– Днепр, Павлоград (Днепропетровская область);
– Харьков, Купянск (Харьковская область);
– Запорожье, Энергодар, Бердянск (Запорожская область);
– Львов;
– Полтава;
– Суммы;
– Ивано-Франковск, Паляныця, Яремче (Ивано-Франковская область);
– Ужгород, Мукачево (Закарпатская область);
– Черновцы, Новоселица (Черновицкая область);
– Луцк;
– Кропивницкий;
– Одесса, Лиманка (Одесская область);
– Херсон.
Добавим, что еще один гигант украинской мобильной связи, компания "Киевстар", пока не объявляла о запуске 4G, правда анонс ожидается в ближайшее время.
В целом же в ближайшее время 4G в диапазоне 2,6 гигагерц заработает в 28 украинских городах.
Напомним, в Украине состоялось два 4G-аукциона. Так, lifecell приобрел два лота суммарно на 30 МГц по 909,25 миллиона гривен, "Киевстар" купил три лота суммарно на 30 МГц по 916,3 миллиона гривен, и "Vodafone-Украина" – два лота суммарно на 20 МГц за 631 миллион гривен.