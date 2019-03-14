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      7 крутых Instagram-аккаунтов о дизайне интерьеров, на которые стоит подписаться

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      7 Instagram-аккаунтов о дизайне интерьеров
      7 Instagram-аккаунтов о дизайне интерьеров / Коллаж 24 канала

      Instagram – неиссякаемый источник вдохновения не только для творческих людей. Эстеты и визуалы здесь чувствуют себя особенно уютно.

      Поклонникам дизайна Instagram дает возможность прекрасно проявить свою креативность, а сами дизайнеры здесь имеют все возможности, чтобы рекламировать и продавать свои творения.

      Смотрите также: Тренды в дизайне интерьеров 2018: что было в квартирной моде прошлого года

      Чтобы не засорять свою ленту и черпать не только вдохновение, но и полезные и практичные идеи Недвижимость 24 советует подписаться в Instagram на несколько тематических аккаунтов. Вот некоторые из них:

      1. Homepolish

      Это американская компания, которая помогает клиентам находить хороших дизайнеров интерьера. Среди почти полутысячи профессионалов можно подыскать того, чей стиль подойдет именно вам.

      Instagram інтерєр дизайн

      2. thejungalow

      В Instagram дизайнеры и художницы из Лос-Анджелеса Джустины Блейкни можно часами рассматривать невероятные сочетания цветов, фактур и эксцентричных решений. У нее много растений и флористических мотивов.

      Instagram інтерєр дизайн

      3. francesloom

      Блогер Kelly Vittengl, которая прячется в Instagram под ником francesloom, поможет вписать в интерьер красивый винтажный ковер и найти в квартире место для антикварного комода.

      Instagram інтерєр дизайн

      4. mad_about_the_house

      Аккаунт Кейт Уотсон-Смит британский Vogue внес в топ-10 лучших, посвященных дизайну.

      Она пишет для журналов о дизайне и декоре и ведет личный блог, в котором рассказывает преимущественно об интерьере своего дома.

      дизайн інтер'єр Instagram

      5. abigailahern

      На странице дизайнера Abigail Ahern преобладают темные цвета. Ее визитной карточкой являются роскошные коллекции искусственных трав и цветов, которыми она декорирует интерьеры. В конце концов, живые растения здесь также частенько встречаются, убедитесь сами.

      Instagram інтерєр дизайн

      6. home_design68

      У страницы HOME DESIGN почти 700 тысяч подписчиков. Здесь можно найти идеи, как обустроить жилье на любой вкус: от аскетичного минимализма до помпезной роскоши, как в особняках голливудских звезд.

      Instagram інтерєр дизайн

      7. ikea

      Если вы хотите не просто зависать на фото с красивыми интерьерами, но и до мельчайших деталей воспроизводить их у себя дома, смело подписывайтесь на страницу IKEA в Instagram. Тем более, что уже совсем скоро их официальные магазины появятся в Украине.

      Instagram інтерєр дизайн
      Идеи для дизайна интерьера в Instagram IKEA

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      Теги: Советы Идеи для дома Идеи для интерьера Декор и дом Дизайн Новости недвижимости
      Источник: 24 Канал
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