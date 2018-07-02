Активированный уголь вреден для здоровья: неожиданное заявление ученых

Частое употребление активированного угля, который большинство людей считают полезным препаратом, непосредственно влияет на обогащение организма важными микроэлементами.

Об этом рассказала диетолог София Мэдлин из лондонского Королевского колледжа, передает 24apteka.

Как известно, активированный уголь употребляют при диспепсии, пищевых интоксикациях, отравлении и другом. Но он способен абсорбировать все элементы питания организма не только вредные, но и полезные антиоксиданты, витамины и минералы.

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София Мэдлин добавила, что частое употребление активированного угля непосредственно влияет на обогащение организма важными микроэлементами – он может нейтрализовать действия некоторых медикаментов, не позволяя им помогать организму при острой необходимости.

А также этот элемент может грозить сильным замедлением работы кишечника.

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