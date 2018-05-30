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Аллергия на кошек: ученые нашли способ, как ее преодолеть

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Как преодолеть аллергию на кошек
Как преодолеть аллергию на кошек / unsplash.com

Ученые проводят разработку генно-инженерной вакцины, которая будет способна преодолеть аллергию на шерсть четвероногих пушистых любимцев.

Такое заявление сделали специалисты медицинского университета Вены, которые проводят работу в проекте "Cats Project", передает Мenslife.

Генно-инженерная вакцина будет эффективной против 8 самых известных в мире "кошачьих" аллергенов.

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Чтобы создать подобную вакцину, ученые используют искусственно созданные протеины, которые способны снижать аллергическую активность. Новый препарат будет эффективным как для профилактики, так и для борьбы с аллергией, которая возникла.

Такая вакцина сможет вырабатывать защитные антитела, блокирующие развитие части клинических симптомов.

Ведь как известно, в большинстве стран мира многие люди имеют повышенную чувствительность к всевозможным аллергенам кошек, которые могут даже привести к тяжелым формам бронхиальной астмы.

Аллергия на шерсть кошек проявляется такими симптомами: покраснение и зуд в области глаз, чихание в присутствии кошек, тяжелое дыхание и прочее.

via GIPHY

 

Теги: Здоровье Лечение Аллергия мир животных
Источник: 24 Канал
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