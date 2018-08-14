Американский школьник за несколько минут сломал копию сайта выборов в США

Во время хакерской конференции Def Con, посвященной безопасности, 11-летний парень сломал копию официального избирательного сайта штата Флорида с результатами выборов.

Об этом сообщила служба "Голос Америки".

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Парень оказался проворнее чем 35 других детей в возрасте от 6 до 17 лет, которые также выполнили задание. Для того, чтобы сломать копию избирательного ресурса, который содержал результаты выборов, и изменить названия партий и результаты подсчета бюллетеней ему понадобилось всего 10 минут.

Организаторы конференции выразили свою обеспокоенность низким уровнем безопасности веб-ресурсов накануне общенационального голосования. Целью конференции было испытать силу инфраструктуры избирательной системы США. Организаторы отметили, что все детали уязвимостей будут переданы штатам.

В Национальной ассоциации секретарей штатов, ответственной за подсчет голосов на выборах, приветствовали усилия конвенции, однако подчеркнули, что фактические системы, которые будут использоваться штатами, будут обеспечены дополнительными средствами защиты по сравнению с копиями сайтов, которые использовали хакеры в ходе конференции.