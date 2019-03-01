Андрей Садовый пообещал в пятницу, 1 марта, в 13:00 сделать важное заявление по поводу выборов

Из-за отмены уголовной ответственности за незаконное обогащение Конституционным судом много говорят о презумпции невиновности. Хотя стоило бы говорить о презумпции ответственности.

Такое мнение высказал в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1" мэр Львова и кандидат в президенты Украины Андрей Садовый.

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Перед Андреем Садовым одним из спикеров в программе был первый заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Сергей Омельченко. Отвечая на обвинения, прозвучавшие в программы "Наші гроші", Омельченко убеждал, что за время его работы (с февраля 2018 года) никаких коррупционных схем в "Укроборонпроме" не было и никаких соглашений с российскими предприятиями не заключалось.

На это ответил Андрей Садовый: "Пан Сергей Омельченко мог сегодня войти в историю. Для этого надо было всего лишь попросить прощения. Потому что ни Петр Порошенко, ни Луценко прощения не попросят никогда. Надо понимать, что в Украине есть два мира. В одном живут мальчики-мажоры, а в другом – обычные украинцы, воины, родители, потерявшие детей на войне".

Поэтому нас серьезно в мире не воспринимают. Улыбаются и ждут, пока пройдут выборы. И еще надо сделать все возможное, чтобы они состоялись, чтобы были честными. И чтобы все жюльо повыганять из Украины,

– отметил Андрей Садовый.

И добавил, что украинцы просто "должны прийти на избирательные участки и решить судьбу страны, понимая свою ответственность".

Также Андрей Садовый пообещал в пятницу, 1 марта, в 13:00 сделать важное заявление относительно выборов.

Смотрите видео про кандидата в президенты Андрея Садового:



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