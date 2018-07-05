Apple может оборудовать новые iPhone деталями от компании MediaTek

В сети появилась информация о возможном выборе Apple модемов компании MediaTek в качестве альтернативы для смартфонов iPhone нового поколения.

Об этом сообщает 9to5Mac.

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В связи с судебной волокитой с Qualcomm из-за размеров лицензионных платежей Apple начала использовать продукты Intel, чтобы сократить долю модемов Qualcomm в выпуске своих смартфонов. Вместе с тем появились сообщения о том, что Apple также рассматривает возможность использования в своих устройствах модемов компании MediaTek.



Apple пока не планирует размещать заказы в MediaTek. Для моделей iPhone 2018, как ожидается, компания из Купертино получит около 70% всех модемов у Intel, а в Qualcomm разместит лишь небольшую часть заказов.



MediaTek, похоже, готовится к выходу iPhone следующего поколения. В 2019 компания начнет поставки 5G-модемов, пожалуй, позиционируя себя как будущего поставщика этой продукции для iPhone. Конечно, Apple обычно крайне осторожна в принятии новых стандартов сотовой связи, поэтому пока не ясно, будут ли iPhone 2019 иметь поддержку 5G или нет.

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Это обычная тактика Apple, которая предлагает новым партнерам выполнить поставки в небольших масштабах, прежде чем разместить в них заказ на поставку компонентов для своих флагманских устройств, таких как iPhone.

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