Армянск накрыло токсичными выбросами, несъедобный дискаунт и в плену кавказцев: новости Крымнаша

Известный блогер КРЫМский бандеровец собирает самые резонансные новости из аннексированного полуострова. Читайте новый выпуск – "Мы бы ужаснулись, если бы узнали, сколько жизней забрали оккупанты в режиме "зато не стреляют".

1. Сестра похищенного оккупантами 27 августа 2015 года крымского татарина Мухтара Арисланова рассказала, что оккупанты приостановили расследование, т.к., по их словам, "следствие зашло в тупик". По данным очевидцев, к похищению Арисланова имеют отношение "сотрудники правоохранительных органов", а на видео с похищением видно, как "двое мужчин в форме и с оружием сажают его в серебристый микроавтобус".

2. Понаехавшие кавказцы, жестоко избившие на севастопольском пляже семью с ребенком, оказались ихтамнетами с Черноморского флота. Их якобы задержали, а делом после резонанса занялась военная прокуратура оккупантов. Очевидцы избиения также сообщают, что "водитель машины, размахивая красной корочкой, кричал, что он может избить кого угодно". Номера машины дагестанской серии.

Крым. Понаехавшие кавказцы, жестоко избившие на севастопольском пляже семью с ребенком, оказались ихтамнетами с Черноморского флота мордора. Их якобы задержали, а делом после резонанса занялась военная прокуратура оккупантов https://t.co/XK1Jl7xrHi ВИДЕО > https://t.co/hNjxq6iBg6 pic.twitter.com/xoLHWZbRkx — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 27. srpna 2019

3. Ватостопольцы сравнивают свою жизнь с той, что была до оккупации:

"Если 15 лет назад я могла спокойно гулять ночью по родному городу и не переживать, что со мной что-то произойдет, то последние пять лет, выходя в темное время суток, всегда сообщала близким, куда иду и есть ли возможность меня встретить. В школе, в которой я училась, сейчас 50% кавказцев и граждан бывшего СНГ. С ужасом смотрю, как Севастополь потихоньку принимает кавказскую кровь в себя. Уже даже столкнулась с продавцом овощей и фруктов на автобате, который после моих слов, что на 5-ом продают кукурузу по 100 рублей за 8 шт, сказал, что сейчас он поедет туда, и через 5 минут этих пацанов не будет. Одна надежда, что это город военных, и рано или поздно им дадут понять, что здесь не Кавказ!".

Ватостопольці порівнюють часи до окупації та після. pic.twitter.com/tzZWBIiEiq — Kosstik (@Kosstik8) 27. srpna 2019

4. Военные вертолеты оккупантов, летающие над феодосийскими пляжами в сторону военного полигона Чауда, к сожалению, стали суровой обыденностью.

Крым. Военные вертолеты оккупантов, летающие над феодосийскими пляжами в сторону военного полигона Чауда, к сожалению, стали суровой обыденностью pic.twitter.com/3dc5N0JmXW — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 27. srpna 2019

5. В исторической части Севастополя оккупанты установили еще одну скульптуру ихтамнета с котом, которая подписана так:

"Спасибо, что я больше не кіт".

Трясти от этого кошмара стало даже ватников: "Кто придумал это убожество?", "Дожились! Что дальше?", "И это произведение искусства в нашем городе? Это насмешка над историей и славой Севастополя", "Это писец какой-то. У художника что-то с психикой", "Кто заказал??? Кто утвердил проект??? Кто принял работу??? Чьи подписи стоят под актами выполненных работ?", "(Понаехавший написал) Рептилоид. Скульптор втихаря носит трусы-вышиванку", "По факту – трусы-косоворотку же (прим – русская рубаха)", "Выкиньте это уродство!", "Охренеть! Совсем в городе вывих пошел".

Севастополь

Кошмар на улицах города!

Гардемарины трясутся от отвращения,кстати!

в исторической части города в сквере возле храма Петра и Павла. Приобретён и установлен за счёт бюджетных средств РФ pic.twitter.com/5PRv1iIJW9 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 27. srpna 2019

6. Оператор объединенной энергосистемы Украины – компания "Укрэнерго" – сообщила россии о передаче в арбитражный суд требований в споре по потере активов компании в Крыму из-за российской аннексии полуострова. Следующим шагом станет формирование состава арбитражного трибунала.

7. Ватники не уловили причинно-следственных связей:

"Итак, не получилось и у меня заказать (прим. – на Алиэкспресс) после новых блокировок. Аккаунту года 3, в прошлый раз стал писать Севастополь через точки, и все работало. Сейчас даже нет желания разбираться с этими нелюдями. Что-то начало идти не так с миром. Почему человек сделал столько огромных открытий в прошлом, а в 2019 году не хотят отослать безделушку за 100 рублей?".

Ще один з поламаними причинно-наслідковими. Кричати ра-ї-ся! і не отримати посилку з-за кордону - чого б це? pic.twitter.com/LV2PK9w0XW — Kosstik (@Kosstik8) 27. srpna 2019

8. Понаехавшие в Керчь спрашивают, как мы выживаем:

"Обзвонили городские поликлиники! И ни в одной нет эндокринолога! Это как вообще? В первый раз сталкиваюсь с таким, чтобы в городе не было эндокринологов в горклиниках! А что же делать бабушкам, которые живут на свою маленькую пенсию? Отдавать деньги бешеные в частные клиники? А здесь очень завышены цены на все услуги! Например, сделать анализ ЩЗ в среднем в городах по россии стоит 700-900 рублей. А здесь 1400! Люди, как вы здесь выживаете?! Анонимно, пожалуйста".

Ответы: "Это ничего, а вот можете приехать в травмпункт с поломанными ногами, а вам скажут: рентгенолога нет, идите в платную больницу, сделайте рентген и возвращайтесь", "С медициной в Керчи беда, да и по всему Крыму", "Раньше (эндокринолог) был", "Платить врачам когда начнут, так и будут работать", "Подайте жалобу в Европейский суд на плохое обращение с пленными", "Медведев же сказал, чтоб держались. Вот сейчас весна Крыма победит на выборах, прибавит нам еще больше лет до пенсии, чтоб уж вообще никто не дожил, придумает еще кучу налогов для простых людей, а мы и дальше будем верить в светлое будущее и бесплатную медицину. Я вам больше скажу, на днях скорую вызывала, ехала эта скорая больше часа и… из Горностаевки!!!! У нас в Керчи скорых нет, а вы про эндокринологов", "Какое точное слово, оно же ключевое – "выживаете"!!!!", "Маму похоронил в 2017-ом из-за этой траблы. Тупо нет эндокринолога в Керчи, и с инсулиновой комой отправляли в гастроэнтерологию. Специалистов нет".

Крым. Понаехавшие в Керчь спрашивают, как мы здесь выживаем? Речь о медицине, которую оккупанты обещали в 2014 году опустить до своих стандартов... И опустили. Прочтите комментарии. Все очень плохо у нас pic.twitter.com/Ii03w8w6et — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 28. srpna 2019

9. "В Крым заходит российская продуктовая сеть ("Доброцен") для неприхотливых покупателей". Неприхотливых? Для нищебродов, короче, которые понаехали сюда со всей необъятной. Они же без своего пальмового масла и вреднейших стабилизаторов уже жить не могут.

10. Недавно в Севастополе открылся широко разрекламированный оккупантами российский сетевой магазин "Бум" с низкими ценами, но потом выяснилось, что продукты в нем продают самого низкого качества, без маркировок и срока годности. Наши крымчане прокомментировали тогда так:

"Подтверждаю, большинство позиций абсолютно несъедобны. Пальма и разбодяженная химия", "Я такого раньше не видел: ангар, поддоны и жрачка в паках".

11. Жители Армянска снова жалуются на раздражение слизистых, аллергические реакции, маслянисто-ржавый налет на металлических поверхностях. Несмотря на то, что удушье мучает горожан по ночам, мониторинг выбросов из кислотохранилища оккупанты проводят только днем.

P.S. Мы часто говорим о медицине, которую оккупанты фактически уничтожили. Мы часто говорим о продуктах, качество которых катастрофически упало. Мы шестой год живет в состоянии стресса, причем все – как проукраинские жители Крыма, так и предатели. Террористические мероприятия, военные учения, поддержание постоянного страха и напоминания из всевозможных матюкальников о "внутренних и внешних врагах" дают свои плоды, что в конечном итоге сказывается на здоровье. И это я молчу о последствиях для Севера Крыма, который вдоволь надышался и продолжает дышать кислотой. А стоит ли напомнить о воде, качество которой заметно ухудшилось из-за засоления почв, что стало следствием российской оккупации? Я за всю свою жизнь не был на таком количестве похорон, как за эти пять лет. Причем умирают далеко не только старики, а те, кому еще жить и жить. И такая ситуация у многих крымчан, с кем я общался на эту тему. Мы бы ужаснулись, если бы узнали, сколько жизней забрали оккупанты в режиме "зато не стреляют".

Читайте предыдущий дайджест: Крымчане – не граждане России, вокзал строгого режима и руссо туристо в гетто: новости Крымнаш