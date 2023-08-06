Авария произошла 5 августа около 19:40 в селе Большая Копаня на Береговщине. В полиции Закарпатья обнародовали жуткие фото с места происшествия.

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Женщина и 2-летний ребенок погибли

Вечером 5 августа водитель автомобиля Mercedes Benz наехал на двух пешеходов – 33-летнюю женщину с 8-летним ребёнком. Они двигались по обочине в попутном направлении.

После этого мужчина столкнулся с находившимся справа на обочине автомобилем марки Volkswagen Golf. В нем находилась молодая семья – 21-летний водитель, его 20-летняя жена и 2-летний сын.

В результате этой аварии с места происшествия были госпитализированы все пять пострадавших. Однако от полученных травм в больнице скончалась 33-летняя женщина-пешеход и 2-летний ребенок, находившийся в автомобиле,

– рассказали в полиции.

8-летнюю девочку и 21-летнего водителя Volkswagen Golf спасают медики в реанимационном отделении. 20-летнюю женщину поместили на лечение в травматологии.

Смотрите фото с места аварии / Фото полиции Закарпатья

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Виновник аварии был пьян

На месте ДТП работали:

следователи Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области,

следственно-оперативная группа местного отделения полиции,

криминалисты.

Правоохранители провели все первоочередные следственные действия и тщательно зафиксировали все следы и вещественные доказательства на месте происшествия. Также они признали 24-летнего водителя автомобиля Mercedes Benz. Выяснилось, что он находился за рулем под действием алкоголя и наркотиков. В крови злоумышленника обнаружили 0,83 промилле.

Сотрудники полиции задержали виновника ДТП и поместили его в изолятор временного содержания. Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, что привело к гибели нескольких человек".

В настоящее время продолжается досудебное расследование дела, в ходе которого будет проведен ряд необходимых для установления объективных обстоятельств экспертных исследований.

Обратите внимание! Задержанному грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от 7 до 10 лет.