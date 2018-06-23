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Балуха перевели в изолятор, где над ним издеваются: Денисова обратилась к Красному Кресту

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Владимир Балух уже почти 3 месяца отказывается от еды
Владимир Балух уже почти 3 месяца отказывается от еды / Радио Свобода

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о состоянии здоровья украинского политзаключенного Владимира Балуха, который накануне объявил сухую голодовку.

22 июня Владимир Балух объявил о начале сухой голодовки.

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Омбудсмен Людмила Денисова отметила, что 23 июня проходит уже 97 дней голодовки Владимира Балуха и за это время он потерял 30 килограммов веса.

После того, как из СИЗО его перевели в изолятор временного содержания, он терпит издевательства и унижения со стороны надзирателей заведения.

По этому поводу Денисова обратилась к представителям Красного Креста на территории оккупированного Крыма с просьбой как можно скорее посетить Владимира Балуха и предоставить ему квалифицированную медицинскую помощь.

"Призываю всех причастных, кто может решить этот вопрос в Российской Федерации, предоставить мне доступ к Олегу Сенцову, Владимиру Балуху, Александру Кольченко, Станиславу Клиху", – написала Денисова в своем Facebook.

15 июня стало известно, что Владимир Балух находится в критическом состоянии. В этот день в зале суда Владимиру Балуху стало плохо, за ним приехала скорая.

По словам архиепископа Климента, в Балуха был сердечный приступ во время судебного заседания. Несмотря на это, пророссийский суд в Крыму продлил арест украинского активиста еще на 2 месяца.

Теги: Новости Украины голодовка Аннексия Крыма Новости Крыма заложники Украинцы в плену РФ
Источник: 24 Канал
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