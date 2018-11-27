14:00
27 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Россияне выбивают из Трампа долги. Рогозин собрался на Луну
      Вєсті Кремля
      21:42, 26 ноября
      Вести.UA. Чемпион по хитрости Продан. Возмутительное письмо Геращенко в Британию
      Вєсті.UA
      20:27, 26 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, 23 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Баскетбол как тренд
      Згадати все
      23:24, 23 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Как будут работать банки в условиях военного положения в Украине

      692 Читати новину українською
      Работа банков во время военного положения в Украине с 28 ноября 2018
      Работа банков во время военного положения в Украине с 28 ноября 2018 / Фото из открытых источников

      Введение военного положения никак не повлияет на работу банковской системы в Украине. Банковские отделения и офисы будут работать в обычном режиме.

      Об этом заявил глава Национального банка Яков Смолий, передает пресс-служба регулятора.

      Читайте также: Введение военного положения: какими будут последствия для Украины

      Национальный банк не видит рисков для бесперебойной работы банковского сектора в случае введения военного положения. Ликвидность банковского сектора составляет около 75 миллиардов гривен, что является достаточным для его надлежащего и бесперебойного функционирования,
      – подчеркнул Смолий.

      По его словам, Нацбанк не имеет оснований для введения административных мер на денежно-кредитном и валютном рынках.

      Смолий добавил, что в НБУ будут следить за ситуацией на валютном рынке, чтобы не допустить резкого "скачка" курса валют.

      Глава регулятора также отметил, что топ-менеджеры украинских банков подтвердили ему, что готовы обеспечить для украинцев бесперебойное проведение платежей, инкассации и пополнения банкоматов и терминалов наличными.

      Читайте также: Где в Украине будет введено военное положение: подробная карта областей

      Информацию о нормальной работе банковской системы во время военного положения подтвердил и финансовый аналитик Виталий Шапран в комментарии 24 каналу. По его словам, особый режим также не должен повлиять и на курс.

      Как изменился курс валют после принятия решения о военном положении?
      Согласно данным НБУ, во вторник, 27 ноября, валюта несущественно прибавила в цене по сравнению с показателями за 26 ноября. Так, доллар подорожал на 9 копеек и будет стоить 27 гривен 89 копеек. Евро вырос немного больше, чем американский зеленый – на 15 копеек, поэтому его цена составит 31 гривну 70 копеек.

      Напомним, в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос вероятного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно за то, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли.

      Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала и Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение в 10 украинских областях введут 9 утра 28 ноября.

      Что такое военное положение?
      Это не объявление войны, а особый правовой режим, что вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должні содержаться в Указе Президента.

       

       

      Теги: Новости политики Новости Украины Военное положение в Украине Банки Валюта Яков Смолий НБУ
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Опальный Артеменко сделал заявление об отказе от депутатского мандата
       21 февраля 2017 , 10:26
      Фанаты киевского "​​Динамо" пикетируют Печерский райотдел милиции
       29 августа 2011 , 20:55 4
      Украинский хавбек продолжает феериь и забил классный гол команде кандидата в сборную Украины
       9 августа , 22:05
      Украинцы стали покупать больше китайских авто
       20 сентября , 15:48
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук