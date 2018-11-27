Введение военного положения никак не повлияет на работу банковской системы в Украине. Банковские отделения и офисы будут работать в обычном режиме.

Об этом заявил глава Национального банка Яков Смолий, передает пресс-служба регулятора.

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Национальный банк не видит рисков для бесперебойной работы банковского сектора в случае введения военного положения. Ликвидность банковского сектора составляет около 75 миллиардов гривен, что является достаточным для его надлежащего и бесперебойного функционирования,

– подчеркнул Смолий.

По его словам, Нацбанк не имеет оснований для введения административных мер на денежно-кредитном и валютном рынках.

Смолий добавил, что в НБУ будут следить за ситуацией на валютном рынке, чтобы не допустить резкого "скачка" курса валют.

Глава регулятора также отметил, что топ-менеджеры украинских банков подтвердили ему, что готовы обеспечить для украинцев бесперебойное проведение платежей, инкассации и пополнения банкоматов и терминалов наличными.

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Информацию о нормальной работе банковской системы во время военного положения подтвердил и финансовый аналитик Виталий Шапран в комментарии 24 каналу. По его словам, особый режим также не должен повлиять и на курс.

Как изменился курс валют после принятия решения о военном положении?

Согласно данным НБУ, во вторник, 27 ноября, валюта несущественно прибавила в цене по сравнению с показателями за 26 ноября. Так, доллар подорожал на 9 копеек и будет стоить 27 гривен 89 копеек. Евро вырос немного больше, чем американский зеленый – на 15 копеек, поэтому его цена составит 31 гривну 70 копеек.

Напомним, в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос вероятного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно за то, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли.

Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала и Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение в 10 украинских областях введут 9 утра 28 ноября.

Что такое военное положение?

Это не объявление войны, а особый правовой режим, что вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должні содержаться в Указе Президента.