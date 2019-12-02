Білий понеділок замість Чорної п'ятниці

Минулого тижня відгриміла Чорна п'ятниця – популярний в усьому світі день знижок і розпродажів. А сьогодні прогресивна частина людства відзначає Білий понеділок…

Про цю дату поки що мало хто знає. Білий понеділок (White Monday) з'явився лише два роки тому, у 2017-му в Швеції. Активісти започаткували його як противагу Чорній п'ятниці, яка зчиняє неймовірний бум в магазинах. Ідея Білого понеділка – людство має задуматися над своїм споживацьким існуванням, коли, наприклад, купляється щось без причини – тільки тому, що є скидка.

Активісти закликають у Білий понеділок відмовитися від покупок або купувати товари в секонд-хендах, мінятися речами чи віддавати їх іншим. Саме тому Білий понеділок ще називать Днем економіки замкнутого циклу.

А ще в цей день активісти радять дарувати рідним і друзям корисні нематеріальні подарунки – наприклад, туристичні путівки з активним відпочинком, курси іноземних мов чи абонементи в спортзал.

Гарний день – Білий понеділок – чи не так? Тож долучайтеся!

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