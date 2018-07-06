Блокировка сайтов без решения суда: СБУ поддержала законопроект и назвала ряд аргументов

СБУ поддержала необходимость принятия Верховной Радой проекта Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Напомним, 4 июля комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал народным депутатам принять в первом чтении законопроект, который позволяет временно блокировать информационные ресурсы. Также законопроект предложено одобрить за основу с рядом оговорок.

Однако 5 июля народный депутаты отказались рассматривать в первом чтении законопроект о блокировании сайтов.

СБ Украины считает, что внесение изменений в действующее законодательство в части обеспечения информационной безопасности и кибербезопасности обеспечит внедрение правового механизма блокировки информационного ресурса (сервиса) на основании решения следственного судьи и суда в уголовном производстве. Применение РФ при гибридной войне новейших технологий против Украины превратило информационную сферу и киберпространство на одну из ключевых арен противоборства с агрессором,

– говорится в сообщении СБУ.

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Там также отметили, что ситуационный центр обеспечения кибербезопасности спецслужбы, способный обнаруживать киберугрозы и кибератаки, ежедневно фиксирует тысячи IP-адресов и другие данные информационных ресурсов, с которых осуществляются кибератаки на территории Украины.

Подчеркнем, что предложенный в проекте закона правовой механизм предоставляет СБУ полномочия принимать меры именно с киберзащиты объектов информационной критической инфраструктуры и блокировать дальнейшее распространение компьютерного вируса на территории государства,

– отметили в СБУ.

Там также заверили, что демократический гражданский контроль над действиями СБУ для укрепления национальной безопасности Украины будет обеспечен предусмотренным законопроектом нормативным ведением открытого Единого реестра исполнения судебных решений и применением санкций в сфере телекоммуникаций, наличием прозрачной процедуры принятия процессуальных решений о временном блокировании доступа к информационным ресурсам (сервисам).

Кроме того, согласно принятому Закону Украины "О национальной безопасности Украины", будет осуществляться парламентский контроль за деятельностью органов сектора безопасности и обороны.

"СБУ подчеркивает, что принятие законопроекта позволит правовое обеспечение деятельности Службы для эффективного выполнения определенных законом основных задач в сфере информационной безопасности и кибербезопасности Украины", – резюмировали в СБУ.