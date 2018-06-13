Больше, чем вы представляете: в Facebook рассказали, какие данные о пользователях он собирает

Конгресс США опубликовал письмо представителей Facebook, в котором перечисляются источники информации, которую соцсеть собирает о своих пользователях.

В письме руководство компании предоставило письменные ответы на вопросы, которые Марк Цукерберг не смог или не успел прокомментировать во время слушаний в американском парламенте.

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Согласно документу, "Фейсбук" отслеживает:

- время, частоту и продолжительность действий в окне с вкладкой соцсети (в том числе, открытые и в фоновом режиме);



- покупки на сторонних сайтах;



- установленные в браузере пользователя плагины;



- движения мыши на устройстве пользователя;



- использование камеры, встроенной в приложение Facebook;



- метаданные фотографий (в том числе, время и место съемки);



- установленные на устройстве пользователя приложения;



- имена и типы файлов на устройстве пользователя;



- идентификаторы из игр, приложений и других учетных записей;



- доступное место на диске устройства пользователя;



- контакты из адресной книги пользователя;



- в случае с Android-устройствами – журнал звонков и историю SMS;



- ближайшие к пользователю точки доступа Wi-Fi и сотовой связи;



- информацию мобильных и стационарных провайдеров через компьютеры, телефоны, связанные телевизоры и другие устройства в сети;



- об уровне заряда устройства пользователя;



- о параметрах и разрешениях на устройстве пользователя;



- информацию и фотографии других пользователей, а также частоту взаимодействия и общения с ними.

Напомним, в марте стало известно об утечке данных из частных профилей в Facebook. Жертвами стали около 50 миллионов страниц. Доступ к этим данным получила частная компания по анализу данных Cambridge Analytica (CA).