Больше, чем вы представляете: в Facebook рассказали, какие данные о пользователях он собирает
Конгресс США опубликовал письмо представителей Facebook, в котором перечисляются источники информации, которую соцсеть собирает о своих пользователях.
В письме руководство компании предоставило письменные ответы на вопросы, которые Марк Цукерберг не смог или не успел прокомментировать во время слушаний в американском парламенте.
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Согласно документу, "Фейсбук" отслеживает:
- время, частоту и продолжительность действий в окне с вкладкой соцсети (в том числе, открытые и в фоновом режиме);
- покупки на сторонних сайтах;
- установленные в браузере пользователя плагины;
- движения мыши на устройстве пользователя;
- использование камеры, встроенной в приложение Facebook;
- метаданные фотографий (в том числе, время и место съемки);
- установленные на устройстве пользователя приложения;
- имена и типы файлов на устройстве пользователя;
- идентификаторы из игр, приложений и других учетных записей;
- доступное место на диске устройства пользователя;
- контакты из адресной книги пользователя;
- в случае с Android-устройствами – журнал звонков и историю SMS;
- ближайшие к пользователю точки доступа Wi-Fi и сотовой связи;
- информацию мобильных и стационарных провайдеров через компьютеры, телефоны, связанные телевизоры и другие устройства в сети;
- об уровне заряда устройства пользователя;
- о параметрах и разрешениях на устройстве пользователя;
- информацию и фотографии других пользователей, а также частоту взаимодействия и общения с ними.
Напомним, в марте стало известно об утечке данных из частных профилей в Facebook. Жертвами стали около 50 миллионов страниц. Доступ к этим данным получила частная компания по анализу данных Cambridge Analytica (CA).
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