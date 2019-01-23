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      "Будет потерей для всех": в Совете Европы не хотят выхода России даже несмотря на аннексию Крыма

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      Кризис в Совете Европы вызван российской аннексией Крыма, – президент Финляндии
      Кризис в Совете Европы вызван российской аннексией Крыма, – президент Финляндии / Фото из открытых источников

      Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что тревожную для Совета Европы политическую ситуацию вызвали агрессивные действия России, в частности аннексия Крыма. Однако при этом лидер страны, которая сейчас председательствует в комитете министров Совета Европы, не хочет выхода РФ из организации.

      Об этом он заявил в своем обращении к Парламентской ассамблее Совета Европы, пишет "Укринформ".

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      Лидер Финляндии отметил, что страна заинтересована в разрешении нынешнего кризиса в Совете Европы и в ПАСЕ. Это будет возможным благодаря диалогу между всеми институтами. И добавил, что выход России из Совета Европы станет потерей для всех сторон.

      Совет Европы сейчас находится в сложной политической ситуации, которая вызывает беспокойство, и рискует потерять одного члена. Нет сомнения, что вызвало такую ситуацию: Финляндия была в числе первых стран, которые публично осудили аннексию Крыма,
      – сказал Ниинистё.

      Он также добавил, что выход России из Совета Европы станет потерей для всех сторон.

      Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы отказалась голосовать за смену санкционных правил в отношении России и отложила решение этого вопроса на следующий год. Это означает, что Россия не возобновит своего участия в организации до конца 2018 года. Кроме того, Генеральный секретарь организации Торбьерн Ягланд заявил, что Россию могут исключить из Совета Европы за неуплату взносов. Зато в РФ считают, что у организации нет будущего без России.

      24 апреля ПАСЕ своим решением признала, что за оккупацией частей Донецкой и Луганской областей стоит Россия. Таким образом, ПАСЕ изменила формулировку резолюции, в которой констатировала оккупацию неподконтрольных Украине районов Донбасса Россией и "фактическое управление" этих территорий со стороны РФ.

      28 июня ПАСЕ одобрила резолюцию, в которой осуждаются пытки и ненадлежащие условия содержания украинских граждан-политзаключенных в России, а также содержатся требования по освобождению украинцев из российских тюрем.

      Что такое Совет Европы?
      Это международная организация в европейском пространстве, в которую входят 47 государств-членов. Членство открыто для всех европейских государств, если они признают принцип верховенства права. В структуру Совета Европы входит Комитет Министров, Парламентская ассамблея Совета Европы и Европейский суд по правам человека. Совещательными органами в организации является Венецианская комиссия – совещательный орган Совета Европы по вопросам конституционного права, и конгресс местных и региональных властей Европы – консультативный орган, представляющий местные и региональные власти. Один из крупнейших успехов Совета – Конвенция о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года.

      Теги: Украина – Россия Новости России Новости политики ПАСЕ Аннексия Крыма Финляндия Европа
      Источник: 24 Канал
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