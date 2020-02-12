Ермак на посту главы Офиса Президента: реакция России

11 февраля Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности руководителя Офиса Президента Андрея Богдана и назначил на его место Андрея Ермака. Однако в Российской Федерации такие изменении комментируют неохотно.

Об этом в прямом эфире 24 канала озвучил собственный корреспондент агентства УНИАН в России Роман Цимбалюк. Он сказал: "Именно это назначение, не смотря на то, что Ермака в России уже знают и вели с ним переговоры, не очень сильно комментируют".

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По его словам, даже во время пресс-конференции пресс-секретарь Путина Дмитрий Пескова на вопрос журналиста, ожидают ли они изменений в регулировке на Донбассе, ответил, что они "будут смотреть по делам".

А ожидают они от Украины тех самых шагов, которых они ждали еще в 2014 – 2015 годах – признание оккупационных "администраций", отказ от НАТО и ЕС, то есть согласование Конституции Украины с Кремлем. Тут вопрос к новой команде – пойдут они или нет. Мне кажется, что нет,

- сказал Цимбалюк.

Он пояснил, что позицию страны в конечном случае будет определять президент.

"Мы имеем такую конструкцию, которая царила еще в двусторонних отношениях до войны. Когда прерогатива была исключительно за Офисом Президента. Это означает, что связь или расстояние между Путиным и Зеленским сократилась до двух рукопожатий, ведь Ермак имеет прямой доступ к Зеленскому, и соответственно Казак – к Путину", - добавил журналист.

Справка. С 11 февраля заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак будет заниматься вопросами интеграции и Украины.

Комментарий Романа Цимбалюка о назначении Андрея Ермака:

Что известно о назначении Андрея Ермака?

11 февраля Андрей Ермак заменил Андрея Богдана на посту главы Офиса Президента. Поговаривают, что конфликт между ними уже длится несколько месяцев. А одной из причин является вроде отставка Виталия Кличко. Если Богдан на ней настаивал, то Ермак – наоборот становился на защиту столичного мэра.