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      Ермак на посту главы Офиса Президента: реакция России

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      Как РФ реагирует на назначение Ермака? / Коллаж 24 канала

      11 февраля Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности руководителя Офиса Президента Андрея Богдана и назначил на его место Андрея Ермака. Однако в Российской Федерации такие изменении комментируют неохотно.

      Об этом в прямом эфире 24 канала озвучил собственный корреспондент агентства УНИАН в России Роман Цимбалюк. Он сказал: "Именно это назначение, не смотря на то, что Ермака в России уже знают и вели с ним переговоры, не очень сильно комментируют".

      К слову: Смена главы Офиса Президента Украины – реакция посольства США

      По его словам, даже во время пресс-конференции пресс-секретарь Путина Дмитрий Пескова на вопрос журналиста, ожидают ли они изменений в регулировке на Донбассе, ответил, что они "будут смотреть по делам".

      А ожидают они от Украины тех самых шагов, которых они ждали еще в 2014 – 2015 годах – признание оккупационных "администраций", отказ от НАТО и ЕС, то есть согласование Конституции Украины с Кремлем. Тут вопрос к новой команде – пойдут они или нет. Мне кажется, что нет,
      - сказал Цимбалюк.

      Он пояснил, что позицию страны в конечном случае будет определять президент.

      "Мы имеем такую конструкцию, которая царила еще в двусторонних отношениях до войны. Когда прерогатива была исключительно за Офисом Президента. Это означает, что связь или расстояние между Путиным и Зеленским сократилась до двух рукопожатий, ведь Ермак имеет прямой доступ к Зеленскому, и соответственно Казак – к Путину", - добавил журналист.

      Справка. С 11 февраля заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак будет заниматься вопросами интеграции и Украины.

      Комментарий Романа Цимбалюка о назначении Андрея Ермака:

      Что известно о назначении Андрея Ермака?
      11 февраля Андрей Ермак заменил Андрея Богдана на посту главы Офиса Президента. Поговаривают, что конфликт между ними уже длится несколько месяцев. А одной из причин является вроде отставка Виталия Кличко. Если Богдан на ней настаивал, то Ермак – наоборот становился на защиту столичного мэра.

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Офіс Президента Андрей Ермак Андрей Богдан
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