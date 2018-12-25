Цена нефти Brent упала до минимума с 2017 года

Цена североморской нефти Brent упала ниже отметки в 48 долларов за баррель. Последний раз баррель нефти Brent стоил меньше 50 долларов в конце августа прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

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Стоимость черного золота падает на фоне сообщений о проблемах с американским бюджетом.

Стоимость нефти Brent является основой для ценообразования около 40-ка процентов мировых сортов нефти. В частности российской "Уралс".

В США состоялось уже третье за год, частичное прекращение финансирования работы правительственных учреждений. Ведь бюджет так и не согласовали в Конгрессе.

Американский глава Дональд Трамп отказался подписывать документ. Если в него не войдет пункт о финансировании строительства стены на границе с Мексикой. Демократы выступают против.