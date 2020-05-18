Цены на овощи, фрукты и мясо в Украине: что изменится из-за засухи

Украинские фермеры бьют тревогу, ведь из-за аномальных погодных условий и засухи в южных областях погибло много гектаров озимых. Ударит ли это по ценам на продукты питания в Украине - читайте дальше.

Подорожают ли овощи и фрукты летом

С начала карантина все овощи выросли в цене из-за ажиотажного спроса, а затем фактически снизились до той же отметки, которая была в марте. Об этом в эфире утреннего шоу на 24 канале рассказал председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

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"Это означает, что если сегодня рынки будут работать, а люди будут получать зараплату, то ситуация летом будет достаточно стабильной. Но не могу гарантировать, что в этом году мы с вами увидим много дешевых овощей и фруктов, как это было в прошлые годы", – объяснил эксперт.

По его словам, засуха в южных областях может привести к тому, что Одесская, Херсонская, Николаевская области не смогут продать стране то, что ожидается.

Вырастут ли цены на мясо

Засуха не влияет на подорожание мяса, заверил Алексей Дорошенко. Влияет только мировая цена и внутренний спрос. Мировая цена достаточно стабильна в последнее время, она даже немного падала, потому что люди переключились на другие продукты. Внутренний спрос также уже год не дает мясу расти в цене.

Если на другие продукты цены могут расти, то мясная группа в аутсайдерах, так как у людей не хватает денег на это, поэтому в этом году оно дорожать не будет,

– отметил Дорошенко.

Почему украинские продукты дороже, чем европейские

4 года назад Ассоциация поставщиков торговолених сетей начала сравнивать цены на украинские и европейские продукты, принимали во внимание, в частности, Польшу, Венгрию, Германию, Литву и другие страны.

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"Сначала в Украине было дешевле, но потом с каждым годом мы видели, что все больше продуктов ниже в цене за рубежом. На сегодняшний день более 60% продуктов можно купить в Европе дешевле, чем у нас. Причин много, одна из них – это налогообложение, средний уровень налогообложения, ставка НДС, в Европе составляет 7%, в Украине – 20%. Кроме этого, там каждому фермеру дают деньги, в Украине мы имели только 6 миллиардов субсидий на весь агросектор, а в них – 70 миллиардов евро.

Почему в Украине увеличивается количество продуктов из-за рубежа

Эксперт объяснил, что еще с 2018 года Украина "подсела" на импорт продуктов, прежде всего овощей. Ведь, если купить где-то в Албании или Италии овощи борщового набора, привезти их, растаможить и продать, то иногда это выходит дешевле, чем купить отечественные.

Если мы посчитаем, сколько мы выращиваем, то это достаточно для того, чтобы мы с вами не покупали за рубежом. Однако здесь несколько вопросов, во-первых, мы кое-что экспортируем, а потом нам необходимо импортировать из других стран. Во-вторых, мы большое количество овощей закладываем в хранилища осенью и выбрасываем зимой или весной, потому что они плохого качества и так далее.

Более о росте цен на продукты питания смотрите в видео: