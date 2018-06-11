Чего ждать от встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына

Историческая встреча лидеров США и КНДР все-таки состоится. Президент США Дональд Трамп в субботу в полдень вылетел в Сингапур. Туда же в воскресенье прибыл и Ким Чен Ын. Саммит назначен на 12 июня.

Несмотря на то, что Трамп до сих пор сохраняет некоторую интригу, утверждая, что "если я почувствую, что этого не произойдет, я не собираюсь тратить свое время", он все же хочет получить результат.

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Идея прямых переговоров между США и КНДР не была спонтанной для Трампа. Он планомерно шел к этому.

Так, известный эксперт по северокорейской проблематике Леон Сигал утверждает, что во время кампании в 2016 году кандидат Дональд Трамп неоднократно говорил о переговорах с Северной Кореей. Также, он приводит факты, что уже через несколько дней после инаугурации президент Трамп подписал соглашение о передаче помощи с целью предотвращения наводнений – первой гуманитарной помощи КНДР за пять лет.

В 2017 году руководитель американского отделения в МИД КНДР был приглашен в Нью-Йорк для встречи с американским дипломатом, что позволило обойти персональные санкции. "Нью-Йоркский канал" действовал в течение 2017-2018 годов и был достаточно активным. Следующие встречи с высшим руководством Северной Кореи были проведены в Осло и Пхеньяне.

Трамп готовил саммит, повышая и понижая ставки, как искусный игрок на бирже.

Но он встретил такого же игрока в лице Ким Чен Ына, которой сумел поднять свою цену так, что в Вашингтоне едва не поставили крест на переговорах. Лидер КНДР остановил диалог с Югом и снова заговорил риторикой до Пханмунджомской декларации. В ответ Трамп "подвесил" переговоры в Сингапуре.

Однако и Ким, и Трамп стремятся встретиться, поскольку выгода от этого превышает их собственные риски. Президент США получит возможность для блистательной политической победы на фоне кризисов и осложнений отношений с союзниками, а Ким Чен Ын – заберет с собой долгожданный договор о мире с США и разорвет круг "руконепожатности" для Пхеньяна.

Можно согласиться с исследователем из институтута Sejong Чонг Сенг-чаном в том,

12 июня мы, пожалуй, не будем иметь очень детального большого соглашения, а скорее своего рода первый шаг к денуклеаризации.

Логика переговров следующая: объявление о завершении Корейской войны 1950-1953 гг, подписание мирного договора (свои подписи должны поставить кроме США и КНДР, также еще и Китай, и Южная Корея), а затем установления дипломатических отношений — в зависимости от прогресса в реализации договоренностей. В качестве бонуса Трамп даже обещает пригласить Кима в Белый Дом.

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Вторая позиция — соглашение (или комплексе мер) по денуклиаризации Северной Кореи. Тут США потребуют демонтаж ядерного оружия и МБР до лета следующего года и ликвидацию всех других ядерных установок до 2020 года. Но у Пхеньяна есть что ответить. Посему интрига будет сохранятся до конца переговоров.

1. КНДР будет настаивать на поэтапном соглашении, которое предусматривает, что каждая сторона должна постепенно выполнять свои обязательства пропорционально обратной связи. Иными словами, принцип step by step. Тут США могут пойти на компромисс. На это указывает и заявления самого Трампа, о том, что он готов воспользоваться любой возможностью, чтобы начать диалог.

2. Ким, вероятно, потребует, чтобы Соединенные Штаты удалили Северную Корею из списка государственных спонсоров терроризма (формулировка возникла осенью прошлого года). По мению Леона Сигала, такой шаг мог быть в основном символическим, учитывая широту экономических санкций, которые остались бы до тех пор, пока КНДР не совершил проверенные шаги к денуклеаризации.

3) Главный интерес США к переговорам заключается, прежде всего, в ликвидации ядерных МБР, способных достичь побережья Америки. Все остальное вторично в плане фундаментальных интересов безопасности США. Трамп потребует доступа международных экспертов к МБР и ядерным полигонам (хотя бы к тем, которые установлены разведкой). Вторым пунтом, США захочет план-график ликвидации (демонтажа) арсенала и привяжет смягчение санкционного режима к выполнению северянами своих обязательств.

Однако, КНДР может пойти только на замораживание ядерного программы и демонтаж части МБР в обмен на гарантии безопасности, политические и экономические преференции (снятие некоторых санкций, реализация отдельных проектов-исключений и прочее).

Если стороны будут соблюдать условия первоначального соглашения, Пхеньян и Вашингтон смогут перейти к непосредственной ликвидации боевого арсенала. Лет так через 10…

Ким Чен Ын вполне может себе позволить такой горизонт "испытания доверия", а вот Трамп врядли. Хотя его в данном случаи может интересовать исключительно "выиграть политическое время".

Участвовать в двух кризисах одновременно: в Иране и в Северной Корее, Трамп себе позвролить не может. Нужно одну из проблем хотябы временно "закрыть".

4. Ким Чен Ын будет настаивать на заключении договора о ненападении. Эксперты отмечают, что Пхеньян последовательно на протяжении 30 лет стремится к снижению угрозы вторжения и нанесения точечных ударов по КНДР.

По словам Чонг Сенг Чана, Северная Корея может получить договор о ненападении в комплекте с мирным договором, подписанным Китаем, Кореей и Соединенными Штатами. Такой сценарий выглядит вполне возможно.

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