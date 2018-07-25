Чем смартфоны на Android лучше iPhone – эксперты назвали преимущество

Флагманские смартфоны на базе Android быстрее в передаче данных чем iPhone. В этом убеждает производитель процессоров Qualcomm.

Сообщает Mashable.

Так, компания Ookla провела анализ, который показал, что процессор Qualcomm Snapdragon 845 и встроенный сотовый модем X20 LTE превосходят чипы Intel XMM 7480 и 7360, которыми оснащают устройства iPhone для AT & T и T-Mobile.

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В анализе использовали более миллиона тестов скорости, которые проводили сами пользователи с помощью Speedtest. При этом телефоны Android с модемом Qualcomm показали скорость скачивания на 64% выше по сравнению с телефонами с модемами Intel, а скорость загрузки оказалась выше на 41%.

Как известно, процессор Snapdragon 845 имеют флагманы Galaxy S9, LG G7, OnePlus 6 и ряд других устройств. Они имеют модем Qualcomm X20, который, согласно исследованию Ookla, обеспечивает лучшую скорость передачи данных.

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