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      Чествование деятелей ОУН-УПА: Портнов в суде добился приостановки решения Киевсовета

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      Окружной административный суд Киева удовлетворил заявление экс-главы администрации Януковича Андрея Портнова. Суд решил приостановил решение Киевского городского совета о чествовании исторических личностей Украины.

      ОАСК считает требование Портнова обоснованным, а решение Киевсовета противоправным. Об этом сообщает "Судебная власть Украины" со ссылкой на решение суда.

      Интересно это наши герои: В Раде ответили Польше и Израилю о чествовании деятелей ОУН-УПА

      Судьи указали, что Киевский городской совет якобы нарушил процецедуру при принятии этого решения.

      В то же время в постановлении суда отмечается, что решение ОАСК вынес "исключительно для сохранения существующего положения до рассмотрения дела по существу заявленных требований, установления их обоснованности".

      Кого Киевсовет предлагал почтить в 2020 году

      27 февраля 2020 года Киеврада приняла постановление "О праздновании на территории Киева памятных дат и юбилеев в 2020 году". В постановлении говорилось о праздновании:

      • 130 лет со дня рождения Ивана Полтавца-Остряницы, военного деятеля, полковника Армии Украинского Государства;
      • 6 февраля – 100 лет со дня рождения Василия Левковича, военного деятеля, полковника УПА;
      • 20 февраля – 115 лет со дня рождения Уласа Самчука, писателя публициста, журналиста;
      • 24 февраля – 110 лет со дня рождения Василия Сидора, военного и политического деятеля, полковника УПА;
      • 5 мая – 120 лет со дня рождения Владимира Кубийовича, ученого, историка, географа, энциклопедиста, общественного и политического деятеля, организатора и главного редактора "Энциклопедии украиноведения";
      • 12 ноября – 100 лет со дня рождения Василия Галасы, политического и военного деятеля, полковника УПА;
      • 12 декабря – 130 лет со дня рождения Андрея Мельника, политического и военного деятеля, председателя Провода Организации украинских националистов.

      3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев.

      Реакция Польши и Израиля на чествование в Украине деятелей ОУН-УПА

      • Посол Израиля Джоэль Лион и посол Польши Бартош Цихоцкий совместно выразили обеспокоенность тем, что 24 декабря Львовский областной совет принял постановление, направленное на выделение государственных средств на чествование памяти лидера ОУН Андрея Мельника, министра УНР и писателя Ивана Липы и его сына Юрия Липы – одного из идеологов украинского национализма.
      • Также дипломаты осудили то, что Киевская городская государственная администрация 1 января на своем здании "выставила баннер с изображением Степана Бандеры". При этом они отметили, что в Украине чествуют людей, которые "активно пропагандировали этнические чистки", не уточнив кого имеют в виду.
      • Польским дипломатам также не понравились намеки спикера МИД Украины Екатерины Зеленко относительно действий Израиля и Польши в интересах России. Они указали, что "Польша и лично посол Цихоцкий много раз доказывали свое негативное отношение к агрессии РФ против Украины.
      • После этого в Верховной Раде отреагировали на заявления послов Израиля и Польши в Украине о чествовании деятелей ОУН-УПА. Депутаты считают, что послы выразили ложные утверждения в своих заявлениях.

      К теме Культ Бандеры и Мельника: Посольство Польши возмущено словами пресс-секретаря МИД о деятелях ОУН-УПА

      Кто такой Андрей Портнов?Бывший нардеп и член команды беглого экс-президента Виктора Януковича. В Украине против него заводили уголовные производства за госизмену. ГПУ разыскивала Портнова по обвинению в причастности к массовым убийствам активистов на Майдане 2014 года. Другое дело возбуждено из-за кражи – растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением и властью.

      Также Портнов находился под санкциями ЕС, но его изъяли из списка, когда он выиграл по судебному делу "Портнов против Совета ЕС".

      Портнов известен своими скандальными высказываниями в адрес журналистов. Ранее Портнов уже называл помойными ямами издание "Новое Время", "Громадське", "Радио Свобода" и "24 канал".

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики История Решение суда Новости Киева Андрей Портнов Степан Бандера УПА
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