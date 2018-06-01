16:33
1 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
21°C 11°C
  • суббота
    25°C 11°C
  • воскресенье
    21°C 15°C
  • понедельник
    26°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Суровый армейский рэп. Для чего миллионеру Михалкову трактор
Вєсті Кремля
22:16, 31 мая
Вести.UA. СБУ поможет канонизировать церковь. Детсад Гройсмана
Вєсті.UA
22:01, 31 мая
Куда
ЦРУ
09:14, сегодня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, 30 мая
Телеканал новостей 24 Программы Право на правду
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Чи доцільно було інсценувати смерть журналіста Аркадія Бабченка

33 Читати новину українською
Право на правду
Право на правду / 24 Канал

Отже, наразі Генпрокуратура так толком і не пояснила, навіщо було інсценувати нещодавнє "вбивство" журналіста Аркадія Бабченка. Генеральний прокурор Луценко, заявив що правоохоронці хотіли таким чином отримати від організатора злочину список наступних 30-ти жертв для кілера.

Тобто, за словами Генпрокурора виходить, що кілера після успішного вбивства Бабченка організатори не планували прибрати. І навіть не планували обривати з ним всі контакти і зв'язки, щоб через нього їх не відстежили. Ні, йому дають чималий список замовлень, і далі пункт за пунктом працюють по цьому списку: "Тааак, цього викреслюємо. Хто у нас далі? Ще 29 прізвищ. Працюємо!"

Читайте также: Як, захищаючи себе, можна отримати проблеми із законом

Ще раз: один кілер на 30 вбивств? Так виходить? Тобто, засвітився на одному злочині, і замість того, щоб залягти на дно, далі займаєшся ще підготовкою трьох десятків вбивств? Ви вірите в цю маячню генпрокурора?


Прес-конференція СБУ

Я вже не кажу про те, що ми досі так і не почули від правоохоронців ім'я замовника замаху на журналіста. Адже начебто саме заради виявлення замовника і влаштовувалася вся ця операція з фейковим вбивством. Натомість, на суді по обранню запобіжного заходу начебто організатору вбивства Борису Герману, прокурори заявили, що він отримав замовлення, цитую від «невстановленої слідством особи з Російської Федерації».

Так весь цей спектакль був даремно? Особа замовника досі не встановлена? А з цим начебто організатором вбивства підприємцем Германом – окрема незрозуміла історія. Наприклад, де відео, на якому він замовляє саме вбивство саме журналіста Бабченка? До цього ми бачили шматок, на якому він рахує гроші. Так може це гроші за продаж авто? Чи повернення боргу?

І чим далі триватимуть судові слухання, тим більше вся ця спецоперація скидається на історію з Савченко та Рубаном, де генпрокурор Луценко теж анонсував викриття цілої мережі ворожих агентів з підготовки терактів. Крім цих двох заарештованих. І чим ця справа закінчилась на сьогодні? Та нічим.

Зате ми почули багато пафосу і піару з боку влади в цій історії із журналістом Бабченком. Генпрокурор, що захлинаючись гнівом викриває "зрадофілів". Президент Порошенко, що несамовито піариться на відверненні замаху від журналіста. І називає п’ятою колоною всіх, хто посмів критикувати владу і правоохоронців.

І мені чомусь згадався 2014 рік. Часи Майдану. Коли стало відомо про викрадення Дмитра Булатова – одного з лідерів Автомайдану. Булатова шукали тиждень. Тоді ми з колегами почали робити власне журналістське розслідування його викрадення. Одразу помітили чимало нестиковок в цій історії.

Тобто, викрадення Булатова було більше схоже на його зникнення. На постановку, тобто, на інсценування. Воно одразу здалося не справжнім. Бо ті, хто про це повідомив, плуталися в свідченнях стосовно викрадачів.

Порошенко з Булатовим
Порошенко з Булатовим

З особистого рахунку Булатова знімалися гроші за покупки в магазині мобільних додатків під час його так званих "катувань". Травми після цих жорстоких "катувань" не виглядали серозними і не відповідали тому, про що говорив Булатов. І ще багато чого.

Натомість, першою людиною, яка опинилась біля Булатова в клініці, після його визволення став ... тоді народний депутат Петро Порошенко. А ми, журналісти, які висвітлювали події Революції Гідності, тоді ще й здивувалися: два місяці не бачили Порошенка на Майдані. Востаннє хіба на тракторі на Банковій. А тут він – як Пилип з конопель виринає біля Булатова з гучними заявами про те, що Булатов: "по звірячому побитий".

Читайте также: Де та чому президент Порошенко може постати перед судом: резонансна справа

До речі, ось все це: " порізане обличчя", "сліди катування", "пробили кисті рук, наче Булатова розпинали", всі ці заяви Порошенка, на щастя, не підтвердилися. А Булатов відбувся двома незначними порізами, які за характером були схожі на акуратну імітацію. Натомість, Петро Порошенко тоді отримав гучний піар героя-рятівника ватажка Автомайдану.

Ушкодження Булатова
Ушкодження Булатова

Тому, в цій гучній спецоперації з Аркадієм Бабченком, я ніяк не можу позбутися відчуття дежавю 4-річної давнини, згадуючи те дивне "викрадення" Дмитра Булатова і несамовиту медіа-активість Петра Порошенка. Що тоді, що зараз.

Кажуть, старого пса не навчити новим трюкам. Напевне, так і є. Навіть, коли він обіцяє почати жити по-новому.

Автор: Дмитрий Гнап
Теги: Новости Украины Петр Порошенко Дмитрий Булатов Новости политики "Убийство" Аркадия Бабченко Юрий Луценко Право на правду
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук