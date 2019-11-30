Чому на лаві підсудних найуспішніший мер країни, а не кримінальник Труханов?

Можна любити Львів, а можна ні. Можна бути лояльним до Садового, а можна його недолюблювати. Але не можна заперечувати той факт, що на сьогодні Львів – це чи не єдина в Україні історія успіху не особистості, а міста!

Садового обожнюють українці, які приїздять до Львова з усіх куточків країни. Вони бачать натовп туристів (в тому числі й іноземних), вони бачать гарний історичний центр, який не лежить в руїнах, вони бачать, що щось ремонтується і поліпшується, вони бачать те, що хотіли б побачити у своїх містах. Для них Андрій Садовий – це зразок успішного мера, і всі вони б дуже хотіли, щоб в їхніх рідних містах був такий мер.

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Частина львів'ян навпаки Садового не любить, їм колють око недопрацювання, вони бачать те, що можна було зробити краще, вони хочуть досягти більшого і тому Садового критикують. І це нормально! У цьому недосконалому світі немає ідеальних людей і ідеальних мерів теж бути не може!

Однозначно, Львів міг би бути ще кращим. Однозначно, ще є над чим працювати й що покращувати, але визнаймо чесно, Львів зараз – єдине місто в Україні, яке стало з усякого погляду туристичним центром.

Бачить Бог, я люблю Одесу. Вулички старого міста, архітектуру, її неповторний колорит, платани, старовинні мостові, присмак моря в повітрі – це все робить її унікальною. Потенційно Одеса в плані туризму легко заткне за пояс будь-яке місто України, але, на жаль, тільки потенційно. Тому що фактично – Одеса в руїнах. Тому що в Одесі мерія – це місце бандитського сходняка, а мер — звичайний кримінальник з 90-х. Тому що в сьогоднішній Одесі стало нормою знищувати історичний центр і руйнувати пам'ятники архітектури, будувати на міських пляжах висотки, і торгові центри в міському саду. Таке б ніколи не могло статися у Львові. Тому що у Львові мер – Садовий, а мер Одеси – кримінальник Труханов.

Про справу Труханова – читайте тут.

І, з усім тим, сьогодні на лаві підсудних мер Львова, а не мер Одеси. Мер Львова, а не мер Харкова...

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Якщо Андрій Садовий порушив закон, звичайно, його провину або невинність повинен довести суд. Але садити на лаву підсудних найуспішнішого мера країни, в той час як в САП припадає пилом кримінальна справа на бандита і сепаратиста Труханова – це плювок в обличчя правосуддю!

Автор: Міхеїл Саакашвілі

Джерело: Facebook

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