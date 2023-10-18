Итак, рассказываем, что делать, если получили повестку именно таким образом. Прежде всего подчеркнем, что в украинское законодательство не регулирует четко место вручения повестки, поэтому это законно фактически всюду: по месту регистрации, месту фактического проживания, в общественных заведениях, на улице и блокпостах.
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В то же время, закон точно определяет перечень лиц, имеющих право вручать повестку. Это могут быть: представитель органа местного самоуправления, руководитель предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный, управители многоквартирных домов.
Кроме того, повестки могут непосредственно вручать должностные лица территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Вручение повестки на блокпостах
Если вам выписали повестку на блокпосту и вы за нее расписались, вам нужно прийти в военкомат (ТЦКСП).
Повестку можно обжаловать, если для этого есть основания, такие как неправильное оформление оповещения. Обращаться с жалобой можно в военкомат, Министерство обороны или в Нацполицию.
К слову, во Львовской области появятся дополнительные блокпосты с целью усиления мер безопасности, где вполне законно призывникам смогут вручать повестки.
Что будет за неявку в ТЦК
Неявка по вызову в территориальный центр комплектования и социальной поддержки карается административным штрафом или уголовной ответственностью.
Мобилизация в Украине: последние новости
- В Украине заработал электронный реестр "Оберег", теперь в нем будут храниться данные о призывниках.
- ТЦК и СП могут повторно вручать повестку, если мужчина раньше добровольно приходил в военкомат, но не был мобилизован. Ведь за год его данные могли измениться.
- С 1 октября женщины с медицинским образованием – военнообязанные. Они должны стать на военный учет и явиться в территориальный центр комплектации и пройти необходимые процедуры.