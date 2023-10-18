Итак, рассказываем, что делать, если получили повестку именно таким образом. Прежде всего подчеркнем, что в украинское законодательство не регулирует четко место вручения повестки, поэтому это законно фактически всюду: по месту регистрации, месту фактического проживания, в общественных заведениях, на улице и блокпостах.

Смотрите также Когда закончится мобилизация и кого призовут до конца года

В то же время, закон точно определяет перечень лиц, имеющих право вручать повестку. Это могут быть: представитель органа местного самоуправления, руководитель предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный, управители многоквартирных домов.

Кроме того, повестки могут непосредственно вручать должностные лица территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Вручение повестки на блокпостах

Если вам выписали повестку на блокпосту и вы за нее расписались, вам нужно прийти в военкомат (ТЦКСП).

Повестку можно обжаловать, если для этого есть основания, такие как неправильное оформление оповещения. Обращаться с жалобой можно в военкомат, Министерство обороны или в Нацполицию.

Обратите внимание! Также можно подписать повестку, отметив, например, что она составлена с нарушениями. Указать, что есть факты подделки документа, потому что повестку заполняет неуполномоченное лицо.

К слову, во Львовской области появятся дополнительные блокпосты с целью усиления мер безопасности, где вполне законно призывникам смогут вручать повестки.

Что будет за неявку в ТЦК

Неявка по вызову в территориальный центр комплектования и социальной поддержки карается административным штрафом или уголовной ответственностью.

Мобилизация в Украине: последние новости