В Министерстве финансов заявили, что полученный транш от Международного валютного фонда прежде всего покроет дефицит госбюджета.

На что пойдут деньги МВФ

Об этом рассказал новоназначенный министр финансов Украины Сергей Марченко. Его слова прозвучали в эфире программы "Право на власть".

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По словам Марченко, благодаря траншу МВФ удастся профинансировать дефицит госбюджета.

Он добавил, что полученные средства пойдут, в частности, на выплату:

пенсий,

заработных плат,

выплату денежной помощи социально незащищенным категориям граждан.

"Без этих средств можно было бы рассуждать: напечатать средства, другие вещи. Но я откровенно скажу, что эти средства были заложены в бюджете", – констатировал министр.

Марченко напомнил, вместе с кредитом МВФ Украина получит:

макрофин Европейской комиссии – 1,2 миллиарда евро, плюс 0,5 миллиарда евро;

кредит Всемирного банка – примерно 1 миллиард долларов.

"И мы спокойно войдем в этот период, который достаточно сложный", – отметил чиновник.

В то же время министр считает, что Украина прошла сложный кризисный этап в экономике. Он выразил надежду, что в июне все же удастся пополнить бюджет страны.

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Когда обнародуют меморандум с МВФ

Марченко отметил, что правительство Украины не может обнародовать текст меморандума между правительством Украины и МВФ о новой программе кредитования до его официального принятия. Поэтому его опубликуют уже после.

По его словам, меморандум обнародует собственно МВФ.

Есть определенные процедуры. Это общий документ, и его обнародует Международный валютный фонд после того, как будет принято решение. Мы не можем обнародовать то, что еще не вступило в законную силу,

– сказал министр.

Он отметил, что с украинской стороны меморандум одобрят:

президент,

премьер-министр,

глава Нацбанка,

министр финансов.

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