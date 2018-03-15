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Что это было. Почему правительство за 4 года так и не навело порядок на игорном рынке

Что это было? 00:57, сегодня 88 Читати новину українською

О том почему Государственные лотереи в Украине до сих пор остаются теневым бизнесом и многомиллиардные доходы игорного бизнеса, которые идут мимо бюджета в карманы влиятельных политиков – в интервью рассказала Государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины Агия Загребельская.

– Если говорить глобально, то политика полного юридического запрета (игорного бизнеса – 24) ни в одной стране мира себя не оправдала, кроме тех стран, где это подкреплено религией – исламом или юудаизмом. В других странах запрещенные азартные игры продолжают существовать, открываются новые заведения, в связи с чем страны идут на их легализацию. И, по сути, в Европе Украина осталась единственной страной, где эти азартные игры запрещены.

Вопрос в том, как в законе и в действующей нормативно-правовой базе определено, что такое "лотерея". У нас в законе от 2012 года "О государственных лотереях" содержится следующее определение лотереи, оно позволяет под видом лотереи проводить запрещенные азартные игры. Что-то вроде, "массовая игра, в которой выигрыш зависит от случайности". По сути, невозможно отделить от лотереи ни один другой вид азартных игр.

– Сейчас операторы государственных лотерей не платят ничего за лицензирование своего бизнеса. Однако в проекте Министерства финансов ожидают 2 миллиарда гривен поступлений от выдачи лицензий на лотереи двум операторам: около 200 миллионов гривен стоит самая лицензия и около 800 миллионов гривен от оплаты за каждую лотерею, которая проводится как мгновенная, или через терминал самообслуживания.

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– Я думаю, объем доходов лотерейного бизнеса точно составляет не менее 1 миллиарда евро в год (т.е. более 32 миллиарда гривен). По цифрам, которые озвучиваются министром финансов Александр Данилюк, это 1 миллиард долларов. По информации тех людей, которые непосредственно связаны с этим рынком, меньше среднего один салон приносит в 200 тысяч гривен в месяц. В таком случае мы понимаем, что эта сумма (доходов – 24) значительно больше, чем миллиард в год. Если мы будем говорить, что они (операторы – 24) будут платить 10% даже своих доходов, то от миллиарда евро это минимум 100 милионов евро в бюджет.

Чтобы узнать больше – смотрите программу.

Теги: Новости Украины Коррупция Бизнес Деньги Что это было?
Источник: 24 Канал
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