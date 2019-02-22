Что ждет нерастаможенные "евробляхи": ответ Министерства финансов

22 февраля истекает льготный период легализации "евроблях". На таможнях ажиотаж, ведь многие водители хотят успеть на скидку 50%. Однако еще до конца мая 2019 года растаможить машину на иностранной регистрации можно будет без наказания.

На растаможку евроблях в конце ноября 2018 года таможня выделила полгода. Чтобы легализовать свое авто, нужно сделать четыре платежа: пошлина, НДС, штраф и акцизный сбор. Последний как раз и был со скидкой первые три месяца. Воспользовались спецпредложением более 200 тысяч украинцев. Заплатили за это почти 13 миллиардов гривен.

Закон о растаможке "евроблях": сколько автомобилей оформили и куда потратят деньги – читайте в материале 24 канала

Тем, кто будут легализировать евробляхи с 23 февраля до 23 мая – скидок уже не будет. Но по крайней мере не будут платить штраф.

Что предусматривает закон о "евробляхах": смотрите видео​

Что ждет нерастаможенные авто? "Кто не воспользуется этим правом, то будут иметь две опции. Первая – это вывоз автомобилей за пределы территории Украины. Второй вариант – это фактически продажа этих автомобилей на запчасти", – пояснил заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов.

Как будут наказывать водителей за нерастаможенные "евробляхи"? С конца мая полиция будет останавливать авто на еврономерах. Чтобы проверить, не нарушает ли водитель таможенный режим, не передал машину другому человеку и не пригнал ли ее для продажи.

Если это впервые, то полицейским на месте будет вынесено постановление на сумму 8,5 тысяч гривен. Если это вторично, то будет протокол и дело передается в суд, а ответственность предусматривается уже в сумме 17 тысяч гривен", – пояснил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Кто своевременно не растаможил "евробляху", будут платить штраф 170 тысяч гривен.

Растаможка "євроблях" по новому закону: как считать акцизный налог

К слову, когда только приняли закон, то часть украинцев стала оставлять машины за рубежом или сдавать "бляхи" на утилизацию. Однако, чтобы сделать это в Польше и получить хоть какие-то деньги, нужно иметь все необходимые документы. А покупать "убитые" украинскими дорогами машины – поляки не очень хотят.