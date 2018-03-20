Цукерберга пригласили в Европарламент из-за скандала с утечкой персональных данных в Facebook
Европейский парламент пригласил основателя Facebook Марка Цукерберга предоставить объяснения в связи с ситуацией со злоупотреблением персональными данными, к которым прибегла компания Cambridge Analytica.
Соответствующую информацию обнародовал президент Европарламента Антонио Таяни в Twitter. По его словам, Цурекберг должен объяснить, использовались ли персональные данные 500 миллионов европейцев для манипуляции.
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Причиной, почему Цукерберга вызвали в Европарламент, стало расследование американской The Washington Post и британской Guardian. В нем говорится о том, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica хранила и анализировала данные примерно о 50 миллионах граждан, которые имеют страницы в этой социальной сети. Благодаря этому компания сумела в определенной степени злоупотреблять ими, чтобы помочь политикам одержать победу на выборах. В частности, речь идет об избирательной кампании президента США Дональда Трампа и Brexit-кампании.
По этому поводу в Facebook уже начали внутреннее расследование инцидента.
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Европейский парламент не имеет полномочий через суд заставить представителей Facebook, Cambridge Analytica или других фирм дать показания, но его действия могут оказывать политическое давление на эти компании.