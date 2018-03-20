Цукерберга пригласили в Европарламент из-за скандала с утечкой персональных данных в Facebook

Европейский парламент пригласил основателя Facebook Марка Цукерберга предоставить объяснения в связи с ситуацией со злоупотреблением персональными данными, к которым прибегла компания Cambridge Analytica.

Соответствующую информацию обнародовал президент Европарламента Антонио Таяни в Twitter. По его словам, Цурекберг должен объяснить, использовались ли персональные данные 500 миллионов европейцев для манипуляции.

We’ve invited Mark Zuckerberg to the European Parliament. Facebook needs to clarify before the representatives of 500 million Europeans that personal data is not being used to manipulate democracy. — Antonio Tajani (@EP_President) 20 березня 2018 р.

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Причиной, почему Цукерберга вызвали в Европарламент, стало расследование американской The Washington Post и британской Guardian. В нем говорится о том, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica хранила и анализировала данные примерно о 50 миллионах граждан, которые имеют страницы в этой социальной сети. Благодаря этому компания сумела в определенной степени злоупотреблять ими, чтобы помочь политикам одержать победу на выборах. В частности, речь идет об избирательной кампании президента США Дональда Трампа и Brexit-кампании.

По этому поводу в Facebook уже начали внутреннее расследование инцидента.

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Европейский парламент не имеет полномочий через суд заставить представителей Facebook, Cambridge Analytica или других фирм дать показания, но его действия могут оказывать политическое давление на эти компании.