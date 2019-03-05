Дело о незаконном обогащении Продана: суд отправил кума экс-главы ГФС под домашний арест

Домашний арест в качестве меры пресечения для Максима Павицкого назначил Соломенский суд Киева. Случилось это в понедельник, 4 марта, в ответ на ходатайство САП. Павицкий – кум бывшего исполняющего обязанности главы ГФС Мирослава Продана. Подозревают арестованного в том, что он занимался легализацией имущества, которое Продан незаконно получил.

Информацию об этом САП разместила на своей странице в Facebook.

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В каком преступлении подозревают Павицкого?

89 миллионов 520 тысяч гривен, по мнению прокуроров САП – это деньги, на которые незаконно обогатился исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан. Именно эту сумму Павицкий "освоил" для своего высокопоставленного кума.

На что пошли деньги?

За 6,7 миллиона гривен Павицкий приобрел две квартиры в ЖК "Французский квартал".

Купил два дома в Турции, в курортном городе Бодрум, за 78 миллионов гривен.

Купил три автомобиля, один Mercedes-benz GLE и два Toyota Land Cruiser, на сумму в 3,4 миллиона гривен.

А еще дом под Киевом в селе Стоянка, площадью в 450 квадратных метров.

Какое наказание грозит Павицкому, если его вину докажут?

Лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности, а также конфискация имущества.



Максим Павицкий – кум Мирослава Продана

Кратко о деле о незаконном обогащении Мирослава Продана:

• По версии следствия, Продан на должности руководителя службы присвоил как минимум 89 миллионов гривен.

• В сентябре 2018 года Продан уволился с должности исполняющего обязанности главы ГФС.

• В ноябре 2018 Продан получил повестку от САП с требованием явиться на допрос.

• Перед тем, как САП должна была объявить Продану о подозрении в преступлении, чиновник внезапно выехал в Молдову – якобы на лечение, однако границу он пересекал почему-то тайно, на авто на еврономерах.

• Через некоторое время Продан таки вернулся в Украину. САП заочно объявила Продану о подозрении в преступлении – 16 ноября 2018 года.

• 4 декабря Мирослав Продан вышел из СИЗО на поруки депутатов. Ему должны были надеть электронный браслет, однако не смогли, ведь устройства закончились.

• 2 января 2019 года Соломенский райсуд Киева наложил арест на часть имущества Мирослава Продана.

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