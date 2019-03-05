Справа про незаконне збагачення Продана: суд відправив кума екс-глави ДФС під домашній арешт

Домашній арешт як запобіжний захід для Максима Павицького призначив Солом'янський суд Києва. Трапилося це у понеділок, 4 березня, у відповідь на клопотання САП. Павицький – кум колишнього виконувача обов'язків голови ДФС Мирослава Продана. Підозрюють арештованого у тому, що він займався легалізацією майна, яке Продан незаконно здобув.

Інформацію про це САП розмістила на своїй сторінці у Facebook.

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У якому злочині підозрюють Павицького?

89 мільйонів 520 тисяч гривень, на думку прокурорів САП – це гроші, на які незаконно збагатився виконувач обов'язків голови Державної фіскальної служби України Мирослав Продан. Саме цю суму Павицький "освоїв" для свого високопоставленого кума.

На що пішли гроші?

За 6,7 мільйона гривень Павицький придбав дві квартири у ЖК "Французький квартал".

Купив два будинки в Туреччині, у курортному місті Бодрум, за 78 мільйонів гривень.

Купив три автомобілі, один Mercedes-benz GLE та два Toyota Land Cruiser, на суму у 3,4 мільйона гривень.

А ще будинок під Києвом у селі Стоянка, площею у 450 квадратних метрів.

Яке покарання загрожує Павицькому, якщо його вину доведуть?

Позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади, а також конфіскація майна.



Максим Павицький – кум Мирослава Продана

Коротко про справу про незаконне збагачення Мирослава Продана:

• За версією слідства, Продан на посаді керівника служби привласнив щонайменше 89 мільйонів гривень.

• У вересні 2018 року Продан звільнився з посади виконувача обов'язків голови ДФС.

• У листопаді 2018 Продан отримав повістку від САП з вимогою з'явитися на допит.

• Перед тим, як САП повинна була оголосити Продану про підозру у злочині, посадовець раптово виїхав у Молдову – нібито на лікування, однак кордон він перетинав чомусь таємно, на авто на єврономерах.

• Через деякий час Продан таки повернувся в Україну. САП заочно оголосила Продану про підозру у злочині – 16 листопада 2018 року.

• 4 грудня Мирослав Продан вийшов із СІЗО на поруки депутатів. Йому мали б одягти електронний браслет, проте не змогли, адже пристрої закінчилися.

• 2 січня 2019 року Солом'янський райсуд Києва наклав арешт на частину майна Мирослава Продана.

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