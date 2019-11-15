Дело о взятке в 150 тысяч долларов: Кондзеле и ее сообщнице избрали меру пресечения

Руководительнице одного из департаментов Офиса Президента Светлане Кондзеле и ее предполагаемой сообщнице, экс-заместительнице министра культуры Виктории Лисничей, избрали меру пресечения. Женщин подозревают в получении взятки в 150 тысяч долларов.

15 ноября экс-заместительнице министра культуры Лисничей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой залога в 576 тысяч 300 гривен. Об этом сообщил портал Судебной власти Украины.

Напомним: Чиновнице ОПУ Кондзеле и ее сообщникам сообщили о подозрении

Руководительнице одного из департаментов Офиса Президента Украины Светлане Кондзеле избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 дней и обязали сдать загранпаспорт и носить электронный браслет. Об этом рассказали в ВАКС.

Следствие считает, что экс-чиновница, руководитель департамента ОП и еще один соисполнитель требовали от человека (его имя является тайной следствия) 300 тысяч долларов США за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".

12 ноября Кондзелю и Лисничую задержали, как только те получили первую часть взятки – 150 тысяч долларов США.

Кто такая Светлана Кондзеля: что известно о пойманной на взятке сотруднице Офиса Президента – читайте в материале 24 канала.