00:20
16 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР ЗЕЛЕНСКОГО И ТРАМПА АННА СКОРОХОД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин планирует побег. Скандальная форма российских футболистов
      Вєсті Кремля
      21:14, 15 ноября
      Вести.UA: Дубинский заменит Ляшко в Раде. Шуфрич переписывает историю
      Вєсті.UA
      20:50, 15 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР ЗЕЛЕНСКОГО И ТРАМПА АННА СКОРОХОД

      Дело о взятке в 150 тысяч долларов: Кондзеле и ее сообщнице избрали меру пресечения

      44 Читати новину українською
      Чиновнице ОП избрали меру пресечения / Иллюстративное фото (pixabay)

      Руководительнице одного из департаментов Офиса Президента Светлане Кондзеле и ее предполагаемой сообщнице, экс-заместительнице министра культуры Виктории Лисничей, избрали меру пресечения. Женщин подозревают в получении взятки в 150 тысяч долларов.

      15 ноября экс-заместительнице министра культуры Лисничей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой залога в 576 тысяч 300 гривен. Об этом сообщил портал Судебной власти Украины.

      Напомним: Чиновнице ОПУ Кондзеле и ее сообщникам сообщили о подозрении

      Руководительнице одного из департаментов Офиса Президента Украины Светлане Кондзеле избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 дней и обязали сдать загранпаспорт и носить электронный браслет. Об этом рассказали в ВАКС.

      Следствие считает, что экс-чиновница, руководитель департамента ОП и еще один соисполнитель требовали от человека (его имя является тайной следствия) 300 тысяч долларов США за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".

      12 ноября Кондзелю и Лисничую задержали, как только те получили первую часть взятки – 150 тысяч долларов США.

      Кто такая Светлана Кондзеля: что известно о пойманной на взятке сотруднице Офиса Президента – читайте в материале 24 канала.

      Масштабный потоп в Венеции: как город на воде уходит под воду
      15 ноября
      3194
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Офіс Президента Коррупция Деньги Криминальные новости Антикоррупционный суд Взятка
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 15 ноября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Мирные" инициативы урегулирования конфликта на Донбассе: как Кремль решил выйти сухим из воды
      15 ноября , 22:00 "Мирные" инициативы урегулирования конфликта на Донбассе: как Кремль решил выйти сухим из воды
      Блог Медіа 4837
      Как на одной территории существуют две Украины
      15 ноября , 21:30 Как на одной территории существуют две Украины
      Павло Казарін 132
      Масштабный потоп в Венеции: как город на воде уходит под воду
      15 ноября , 20:51 Масштабный потоп в Венеции: как город на воде уходит под воду
      Наталя Боднар 3194
      Охота на Трампа: неубедительное телешоу демократов
      15 ноября , 20:30 Охота на Трампа: неубедительное телешоу демократов
      Іван Яковина 120
      Россия выдвигает новые условия по Донбассу: как Украине использовать "гениальные" идеи Путина
      15 ноября , 20:01 Россия выдвигает новые условия по Донбассу: как Украине использовать "гениальные" идеи Путина
      Інна Жолобович 643
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук