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      Дело VAB банка: суд взял под домашний арест члена совета НБУ Каленского

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      Суд взял под домашний арест члена совета НБУ Каленского в деле VAB банка
      Суд взял под домашний арест члена совета НБУ Каленского в деле VAB банка / Колаж 24 каналу

      Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения члену совета Нацбанка Украины Николаю Каленскому в деле о стабкредите VAB банка в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней.

      Прокурор просил, чтобы суд принял Каленского под стражу на 60 дней с альтернативой залога в 20 миллионов гривен, сообщает Интерфакс-Украина. Однако ВАКС обязал подозреваемого не отлучаться из Киевской области, не общаться со свидетелями, среди которых есть глава НБУ Яков Смолий, сдать паспорта и носить электронный браслет.

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      Каленского также хотели взять на поруки первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, заместитель главы Роман Борисенко и члены правления Дмитрий Сологуб и Олег Чурий.

      Адвокаты Каленского заявляли о необоснованности обвинений и невозможности содержания чиновника под стражей с учетом его возраста и физического состояния.

      В чем именно обвиняют Каленского?

      Обвинения в адрес Каленского заключаются в его согласии с завышенной оценкой имущества банка, в то время как, согласно версии следствия, была информация о его недостаточности для выдачи кредита на такую сумму.

      Что известно о деле VAB банка?

      В течение 11 и 12 ноября НАБУ объявило о  подозрениях рядя лиц в деле о краже рефинансирования 1 миллиарда 200 миллионов гривен (стабилизационного кредита на поддержание работы банка), выделенного на VAB банк. Этими деньгами незаконно завладели в октябре 2014 года. Уже через месяц НБУ признал VAB банк неплатежеспособным, а 20 марта 2015 года ликвидировал этот банк.

      Подозреваемые по делу:

      • эксперт заместитель председателя НБУ Александр Писарук,
      • член совета НБУ Николай Каленский,
      • ексдиректор генерального департамента банковского надзора НБУ Алла Шульга,
      • председатель наблюдательного совета и заместитель главы правления VAB банка,
      • трое должностных лиц частных компаний, связанных с владельцами банка.

      Суд уже взял под стражу Шульгу с альтернативой залога в 15 миллионов гривен.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Расследования Новости Украины Арест Дело VAB банка Криминальные новости Коррупция Антикоррупционный суд НБУ Банки
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