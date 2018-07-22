День семьи и любви в Луганске и Сталин, или Как жить не стоит

После лета 2014 года помимо всего прочего, нашим оказался День любви, семьи и верности 8 июля. Накануне этого дня социальные сети пестрили поздравлениями и слоганами к этому дню, а непосредственно 8 июля каждая мало-мальски российская звезда выложила у себя на страничке счастливое семейное фото, привязав его к этому празднику.

В общем, наш день уже 4 года именно этот, а никак не 14 февраля, который с некоторых пор стал исключительно враждебным и гомосексуальным, о чем как-то никто не думал раньше.

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Да и сама любовь стала иметь оттенки – политический, например, или сексуально-ориентированный, о чем как-то раньше никто и не думал, считая, видимо, что любовь не делится по цвету кожи, полу и национальности. Оказалось, все вовсе не так, и это тоже новшество последних четырех лет. А если оглянуться по сторонам, как выглядит в действительности любовь, семья и верность через призму произошедших перемен в "республике"? Расскажу о том, что вижу.

Брак стал делом исключительным. Выйти замуж стало, как сдать экзамен на высшую ступень в ЭмБиЭй. Жить, пробовать, сходиться-расходиться – пожалуйста. От ни к чему не обязывающей ночи вместе до совместного проживания, но это все не то. Но уж если пара решила узаконить свои отношения, то это показатель особых чувств и особой решительности.

Пара моих знакомых после трех-четырех лет сожительства таки поженились. Жили вместе они и до, и после в Луганске, но расписались в Станице. Решили, что им не нужно местное свидетельство о браке, а украинское всегда в цене. Вначале пошли, подали заявление, после расписались. Без помпезности и торжества. Все одним днем. А уже после, в сентябре, с платьем, фотографом, костюмом, цветами и рестораном сыграли свадьбу для памяти и всей родни в Луганске.

Официально-то они уже в браке состояли, но все атрибуты с фотографированием, памятниками и прочим антуражем они выдержали. Все-таки первый раз, все всерьез и после трех лет совместного быта, когда все иллюзии давно уже рассыпались, а пуд соли вместе был съеден. Но на моей памяти это, пожалуй, всего одна из таких вот памятных свадеб.

Чаще все куда проще. Вначале встречаются, ночуют вместе, после сходятся-съезжаются или снимают вместе жилье. И начат отсчет новых отношений. Не знаю, можно ли назвать это семьей и вообще, что сейчас в местном понимании семья? Мой приятель живет уже полгода с женщиной, хотя официально все еще состоит в браке. Но местное свидетельство о разводе супругам не нужно, платить за украинское не с чего, и живут они врозь уже в новых отношениях, но все еще официальными мужем и женой.

Еще много просто отношений – быстрых, одноразовых, выхолощенных. Без каких-то там чувств и далеко идущих планов. Да и сами партнеры все списывают на войну – откуда деньги жениться, да и какая мотивация на женитьбу, если все вокруг так – без штампа, да так и проще.

И еще о верности – пары стали жить врозь. Хорошие пары, которые долго и счастливо жили вместе в официальном браке. А после войны их разбросало по всему свету. Она здесь со старой матерью, он где-то там на заработках. Или он охраняет здесь жилье, а она там учит их сына. И так уже четыре года. То ли семья это, то ли ее иллюзия, тень, обломки. А интересно было бы прочесть о том, как поменялся брак сейчас, как поменялось отношение к семье, и какая она – современная семья в "республике".

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