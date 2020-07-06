Доходность по депозитам рекордно падает и уже составляет менее 10%. Во время прошлого кризиса состоялся "банкопад". Возможно ли забрать свои деньги обратно?

Как вкладчикам обанкротившихся банков получить свои деньги назад и что сейчас происходит на рынке депозитов, разбирался 24 канал.

Обанкротился банк: кто может получить свой депозит

В 2014 состоялся "банкопад" – 95 банков обанкротилось. Тогда НБУ повысил требования к финансовым показателям банков, а потому банковская система очистилась от ненадежных учреждений. Однако вместе с "банкопадом" украинцы, которые вкладывались в эти банки, потеряли свои сбережения.

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Часть денег или всю сумму с депозитов можно забрать. Банки сотрудничали с ФГВФЛ (Фондом гарантирования вкладов), а потому платили страховые платежи в Фонд.

Поэтому получить тело депозита и проценты с него могут украинцы, которые имели счет в одном из неплатежеспособных банков, сотрудничавших с ФГВФЛ.

Какую сумму можно получить

Вам могут выплатить до 200 тысяч гривен вместе с процентами, начисленными на день ликвидации банка. Если у вас была большая сумма на депозите или набежали большие проценты, эти деньги вернуть не удастся. По крайней мере государство их не гарантирует. Единственная надежда, что их вернет сам банк после продажи активов.

Если вы вложили на долларовый или евровый депозит, то вам посчитают по курсу НБУ в день признания банка неплатежеспособным и выплатят в гривне в размере до 200 тысяч. Узнать, когда банк вывели с рынка, можно на сайте ФГВФЛ в разделе Выведение банков с рынка.

В целом на счетах ФГВФЛ еще ждет 3 миллиарда гривен, которые украинцы так и не забрали. Фонд призывает украинцев спешить, поскольку свои деньги можно вернуть только в период ликвидации банка. Заметим, что из 95 банков 45 уже ликвидировали.

Как получить деньги

Деньги возвращает Фонд гарантирования вкладов через один из 11 банков-агентов:

Приватбанк;

Идея Банк

Правэкс Банк

Альфа-Банк

Кредобанк

Укргазбанк

ПУМБ

Таскомбанк

Южный;

Универсал Банк;

Ощадбанк.

Интересно, что депозиты Ощадбанка еще не гарантируются государством, но банк планируется присоединить к системе ФГВФЛ.

Для того, чтобы получить деньги, нужно прийти в одно из отделений вышеперечисленных банков. С собой нужно иметь паспорт и идентификационный код. Заявления не нужно писать.

Деньги также может получить наследник вкладчика, если тот умер. Нужно написать заявление и предоставить документы о наследстве.

Несколько сложнее ситуации, когда в соглашении о депозите была допущена ошибка или вкладчик изменил какие-либо данные в паспорте. В таком случае перед тем, как идти в отделение, нужно напрямую обратиться в ФГВФЛ: предоставить документы об открытии депозитного счета, документы, подтверждающие потерю паспорта, смену фамилии и тому подобное.

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Когда можно получить деньги

У Фонда гарантирования вкладов есть 20 дней, чтобы начать выплачивать гарантированные государством депозиты клиентам обанкротившихся банков. Однако, если обанкротился крупный банк (более полумиллиона открытых счетов), то ФГВФЛ начинает выплачивать до 30 дней со дня банкротства.

Украинцы могут вернуть свои сбережения до конца срока ликвидации банка. Это 2 года с момента объявления неплатежеспособности. ФГВФЛ может в отдельных случаях продлить этот срок, но не более чем на 5 лет.

Обзор рынка депозитов

В начале 2020 украинцы могли выбрать депозит со средней доходностью около 14%. Однако с начала года учетную ставку, от которой зависит процент под депозит, снизили более чем вдвое. Сейчас она составляет 6% по сравнению с 13,5% в начале года.

Обычно депозиты реагируют с полугодовым опозданием на изменение учетной ставки. Последний раз учетную ставку изменили в июне и планируют еще осенью. Это означает, что в дальнейшем ставки по депозитам будут падать еще больше.

Доходность депозитов

Сейчас самым выгодным является гривневый депозит сроком от 6 до 12 месяцев. В среднем доходность таких депозитов по Украине составляет 9,72%.

Зато долларовые депозиты выгоднее сроком больше года. В среднем их доходность составляет 1,97%.

Евровые депозиты являются наименее доходными и составляют 1,17% доходности сроком более чем год.

Депозиты падают из-за учетной ставки

Учетная ставка – это один из монетарных инструментов. От нее зависят не только депозиты, но и кредиты, ипотеки, курс гривны и прочее. Грубо говоря учетная ставка устанавливает ориентир стоимости денег. Именно она сдерживает инфляцию. При высоком уровне инфляции учетную ставку поднимают, то есть стоимость денег повышают. В 2015 учетную ставку повысили до 30%. Все из-за высокой инфляции – 43,3%.

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Однако не только инфляция является причиной для увеличения учетной ставки. Это часто политические причины, как неудачные переговоры с МВФ, двойные выборы в 2019 или частое повышение минимальной зарплаты. Таким образом Нацбанк ограждает экономику от неожиданных рисков.

Сейчас учетную ставку снизили из-за экономического кризиса в результате распространения пандемии коронавируса. На такой шаг пошли и другие страны. В частности, США заявили, что к 2022 будут держать процентную ставку близкую к 0.