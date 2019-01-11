Державна фіскальна служба: чому міняються керівники і "правила гри"

Навіщо об'єднували митників та податківців, щоб тепер знову розділити?

В ЖЕКу, що обслуговує мій будинок, начальник змінюється мало не раз на півроку. Що саме є причиною цього, достеменно невідомо – чи-то ловлять їх на крадіжках, чи-то навпаки, так добре працюють, що їх на підвищення забирають... Мене інше хвилює в цій ситуації: ефективність мого ЖЕКу від таких постійних змін керівництва – нульова.

Щось подібне зараз відбувається з Державною фіскальною службою – органом влади, що збирає податки та мита. Якщо проблеми з неефективною роботою ЖЕКу можна перетерпіти, то проблеми ДФС – ні, адже від неї залежить регулярність наповнення держскарбниці, з якої, до прикладу, нараховують пенсії.

А в ДФС керівників не лише регулярно міняють, а ще й закидають їм незаконне збагачення, завдання державі збитків на мільярди... Вони звісно спростовують ці звинувачення, і всі як один – хочуть продровжувати обіймати посаду, керуючи збиранням податків та мит в Україні.

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Мирослав Продан, який останні півтора року був виконувачем обов'язків голови ДФС, каже, що сам пішов з посади, щоб одразу ж податися на конкурс із заміщення вакантної посади голови ДФС. Такий от маневр! Детективи НАБУ закидають Продану, який має невелику офіційну зарплатню, придбання елітної нерухомості в Туреччині.



Мирослав Продан / Ліга

Не менш драматична історія з його попередником – Романом Насіровим. Це той самбіст, в якого тиск скакав, то ж його із зали суду під картатою ковдрою каретою швидкої евакуйовували. Він вже оговтався, але в суді й досі триває розгляд обвинувачень у завданні державі шкоди на два мільярди гривень. Сам же Насіров через інший суд встиг не тільки поновитися на посаді, але й відсудити собі зарплату за час вимушених прогулів, отже тепер держава йому винна 183 342 гривень і 84 копійок.



Роман Насіров / Громадське

У Кабміні тепер схоже не знають, як від Насірова відбитися. З одного боку, він наче на своєму праві, адже суд виграв, з іншого – у робочий кабінет його так і не пускають, чим порушують припис суду. А не пускають його, бо подали апеляцію, і за законом, поки триватиме її розгляд, то вирок суду попередньої інстанції не є дійсним.

Щоправда, в Кабміні мають запасний варіант, як не пустити Насірова знову стати до збирання в країні мит і податків: уряд оголосив розділення ДФС на два відомства, одне тепер збиратиме мита, а друге – податки. Досі не зрозуміло, навіщо об'єднували митників та податківців, щоб тепер знову розділити. Чудово розуміємо, що таке переставляння ліжок у відомстві й намагання вже звільнених співробітників повернутися не додає Державній фіскальній службі ефективності в роботі.

Утім, ефективність конче потрібна. Ось журналіст "ЦензорНет" Юрій Бутусов, із посиланням на власні джерела, пише, що перед ДФС поставили завдання напередодні президентських виборів збільшити надходження до бюджету на 20%. То ж на Південній митниці, а від 10 січня і на західних кордонах перекрито рух так званому "чорному імпорту", який становить третину всього імпорту, що заходить в Україну. Звісно, перекрити його могли давним-давно, але потреби не було – готівка від хабарів за "чорний імпорт" акумулювалася й передавалася на Київ. Тепер, напередодні виборів, гроші знадобилися на латання доріг, разові соцвиплати пенсіонерам та сяке-таке втримання інфляції та курсу гривні. Відтак, і закрутила ДФС трохи гайки, але це тимчасово. Після виборів, якщо ми знову помилимося і не за того проголосуємо, все повернеться і повториться…

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