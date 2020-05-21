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Для Зеленского не бедность: что можно купить за 250 долларов в Украине

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Зеленский о зарплатах 250 долларов не бедность, что можно купить
Зеленский о бедности в Украине / Фото из открытых источников

Бензин на дорогу из Киева в Мадрид, 0,2 квадратных метра квартиры или 6 авиабилетов. Что можно купить за 250 долларов, которые президент считает достаточными для жизни. ЮНИСЕФ прогнозирует, что более 6 миллионов украинцев окажутся за чертой бедности в 2020.

Зеленский о бедности в Украине

На пресс-конференции 20 мая Зеленский прокомментировал прогнозы ЮНИСЕФ кастаельно 6 миллионов украинцев, которые пересекут или уже пересекли черту бедности. Президент заявил, что по сравнению с европейскими или американскими стандартами зарплаты украинцев очень низкие.

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Зеленський на пресконференції 20 травня Зеленский на пресс-конференции 20 мая / Фото пресс-службы Офиса Президента

У них 250 долларов – это мизерные зарплаты. У нас это тоже маленькая зарплата, но не бедность,
– отметил президент.

250 долларов это около 6600 по курсу НБУ 21 мая. 24 канал разобрался – можно ли прожить на эти деньги в Украине и что на них можно купить.

Как прожить на 250 долларов

Одному прожить на 6600 гривен – не получится. Только за аренду однокомнатной квартиры (3800) и коммунальные услуги (2200) вы заплатите 6 тысяч. Остается 600 гривен, примерно половина из которых уйдет на общественный транспорт, в зависимости от города. Соответственно на еду, одежду, лекарства и другие необходимые вещи денег не останется. Это удастся, если живете в собственном доме или разделяете арендную плату еще с кем-то.

Что можно позволить на 250 долларов в Украине

Що можна купити на 250 доларів
Что можно купить на 250 долларов / Инфографика 24 канала

Аренда или покупка квартиры

250 долларов украинцы могут себе позволить снять немного менее 2 однокомнатные квартиры. По данным Госстата средняя стоимость месячной аренды в Украине – 3792 гривны. Однако следует понимать, что в больших городах цены значительно выше. К примеру киевлянам, которые снимают жилье 250 долларов для этого не хватит. Средняя стоимость найма в столице – 7450 гривен.

О покупке квартиры с такой зарплатой можно забыть, ведь 250 долларов – это 0,2 квадратных метра в Киеве. То есть на один квадратный метр придется отдать 4 месячные зарплаты. По данным сайта dom.ria в среднем квадратный метр квартиры обойдется в 30 845 гривен.

Коммуналка

Треть зарплаты в 250 долларов пойдет на оплату коммуналки, конечно если что-то остается после уплаты аренды. По данным Госстата в декабре на оплату коммунальных услуг с одной жилья шло в среднем 2 212 гривен. С тех пор подешевел газ, но подорожала вода. В летний период без отопления коммуналка обойдется дешевле.

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Общественный транспорт

В Киеве проезд в общественном транспорте стоит 8 гривен. За зарплату в 250 долларов, можно себе позволить 825 поездок. Жители других городов, где общественный дешевле, позволят себе по тысяче поездок.

Если предположить, что человеку в день нужно 2 поездки, то по заработной плате (250 долларов) пойдет 7% на проезд. На самом деле это высокий показатель, поскольку в развитых странах, в частности Австралии, Великобритании и Ирландии, такую ​​долю от зарплаты обычно тратят на питание, по исследованиям Picodi.

Еда

Еда составляет значительную долю расходов украинском. По исследованию Picodi украинцы тратят более 42% зарплаты на еду.

На зарплату 250 долларов можно купить 54 килограмма свинины, 447 килограммов картофеля или 264 литра молока. По данным Госстата в апреле средняя стоимость этих продуктов была 122, 14,75 и 25 гривен соответственно за килограмм или литр.

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Бензин

За зарплату в 250 долларов, украинец может купить 300 литров бензина. Однако что с ним делать – неизвестно, ведь на автомобиль с такой зарплатой придется сдавать не один год. Если же автомобиль уже находится в собственности, то с условным расходом топлива 8 литров, вы за свою зарплату проедете 3750 километров. Это как из Киева в Мадрид.

По информации Консалтинговой группы А-95 по состоянию на 21 мая:

  • Бензин А-95 премиум – 23,34 гривны;
  • Бензин А-95 – 21,85 гривны;
  • Бензин А-92 – 20,82;
  • Дизельное топливо – 21,28;
  • Газ автомобильный – 9,33.

Техника

Техника уже давно перешла из роскоши в необходимость. Цены на смартфоны отличаются, но за зарплату в 250 долларов можно купить хороший бюджетник.

Книги

По данным Читомо, в 2018 средняя стоимость книги была 135 гривен. Поэтому украинец за зарплату в размере 250 долларов может позволить себе 48 книг.

Путешествия

Мы уже рассчитали, что за эту зарплату можно поехать автомобилем в Мадрид. Но для того, чтобы зарплаты хватило и на возвращение домой, можно воспользоваться самолетом. По данным лоукостера Ryanair в 2019 средняя стоимость авиабилета составляла 38 евро. Это 6 авиабилетов с нашей зарплатой, а следовательно удастся поехать в путешествие трижды в условиях, не потратите ни на что другое.

Стоматология

В среднем одна стоматологическая услуга обходится украинском в 508 гривен по данным Госкомстата. Поэтому на зарплату в 250 долларов можно 13 раз полечить зубы.

Кино

По исследованию Picodi средняя стоимость билета в кино в июле 2019 была 4,2 доллара, то есть за зарплату суммой в 250 долларов это получается 60 походов в кино.

Что считается бедностью

Бедность – это когда доходы человека не могут обеспечить базовые потребности для жизни: еда, жилье, медицина и т. В разных странах определения бедности разное. В бедных все сводится к жилью и пищи, а в богатых – в дополнение к питанию, жилья, медицины, одежды и гигиены добавляются еще различные услуги.

Прогноз ЮНИСЕФ

Из-за кризиса и коронавирус количество бедных в Украине вырастет до 6,3 миллиона за оптимистичному прогнозу и к более 9 миллионов при пессимистическом. Об этом говорится в исследование ЮНИСЕФ, Детского фонда ООН.

Прогноз Украине

По итогам 2020 уровень бедности возрастет до 45%, что на 6,5 проц. пункта выше значение 2019 года,
– отметили в Минсоцполитики.

Критерием для определения бедности в Украине расходы. Если человек тратит меньше фактического прожиточного минимума, то считается бедной.


Фактический прожиточный минимум в апреле 2020 составил 3846 грн (с учетом суммы обязательных платежей – 4411 грн), для детей до 6 лет – 3597 грн, для детей от 6 до 18 лет – 4422 грн, для трудоспособных лиц – 3983 грн (с учетом суммы обязательных платежей – 4948 грн), для лиц, утративших трудоспособность, – 3264 гривен.

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Прожиточный минимум

В Украине прожиточный минимум составляет 2027 гривен. С 1 июля и 1 декабря прожиточный минимум увеличится до 2118 и 2189 гривен соответственно. Прожиточный минимум важен, ведь от него отталкиваются при формировании минимальных зарплат, пенсий и социальных выплат.

 
Автор: Юлия Поскробок
Теги: Новости политики Новости Украины Деньги Владимир Зеленский Публикации Прогнозы 2020 Цены на недвижимость Цены Минимальная зарплата Зарплата Статьи
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