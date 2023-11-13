Буратино-Дубинский: что известно о самых громких скандалах с депутатом-предателем

Одиозный нардеп Александр Дубинский может получить серьезный тюремный срок после того, как СБУ объявила ему подозрение в государственной измене. Дубинского подозревают в работе на Россию против Украины.

На прошедших неделях у Дубинского провели обыски и объявили о нескольких подозрениях. В чем подозревают Дубинского, что известно о скандалах вокруг нардепа – читайте дальше в материале 24 Канала.

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Чем Дубинский занимался до того, как попал в Раду

До того как Дубинский в 2019 году был избран депутатом Верховной Рады ("Слуга Народа", 94 округ, Киевщина), он работал в СМИ.

В частности, Дубинский работал в газете "Экономические известия", возглавлял редакцию KievWeekly, писал на сайте "Украинской правды".

В 2014 году он стал ведущим программы "Деньги" на телеканале "1+1", а затем креативным продюсером департамента журналистских расследований.

Как свидетельствует анализ платформы "Детектор Медиа", Дубинский неоднократно распространял недостоверную и манипулятивную информацию Часть так называемых расследований Дубинского касалась бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. В конце концов Супрун подала на него в суд.

Некоторые выпуски Дубинского, как свидетельствует анализ "Детектор Медиа", имели признаки политического заказа. В частности, авторы программы обвиняли Петра Порошенко в создании преступной группировки на территории Молдовы и причастности к убийству своего брата Михаила.

В 2007, 2008, 2009 годах Дубинский становился лучшим финансово-экономическим журналистом страны по результатам конкурса "Премия деловых кругов PRESSzvanie". Одним из спонсоров конкурса был российско-украинский олигарх Вадим Новинский.

Дубинский продюсировал антимайдановские фейки

Журналисты Bihus.info фиксировали пророссийскую деятельность Дубинского еще во время Революции Достоинства.

В расследовании говорится, что он занимался созданием антимайдановских фейков по заказу ближайшего окружения экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

Расследователи получили доступ к перепискам Дубинского (2013 – 2014 годы) о планировании мероприятий по дискредитации Революции Достоинства.

Он создал фейк и продвигал информационную кампанию "проститутки на Майдане" с целью изобразить протест как центр разврата.

Прогульщик и защитник пророссийских нардепов

В 2019 году, после того как Дубинский попал в Раду, его избрали заместителем главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Дубинский стал автором около тысячи поправок в законопроект о борьбе с "законодательным спамом" и поправками пытался блокировать "антиколомойский" закон. Всего в этот проект он подал почти 1 200 поправок.

Нардеп был инициатором обращения депутатов в Конституционный Суд о признании назначения директора НАБУ Артема Сытника неконституционным.

Согласно аналитике движения "ЧЕСТНО", Дубинский вошел в список прогульщиков среди народных депутатов Верховной Рады 9-го созыва. По данным исследования, он пропустил 60% голосований в период с начала 2022 года и до мая 2023 года.

О связях Дубинского с Россией заявили также в США. В частности, в 2021 году Дубинский попал под санкции США из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов в 2020 году. В США заявили, что он – "часть связанной с Россией сети иностранного влияния". Также YouTube заблокировал канал Дубинского.

Дубинского исключили из фракции "Слуга народа". Его также сняли с руководства партийной организации на Киевщине.

Нардеп отказался подписать обращение к главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку с требованием внести в повестку дня ближайшей сессии законодательные инициативы, касающиеся лишения полномочий нардепов и депутатов местных советов, избранных от запрещенных пророссийских партий.

Также в 2023 году он отметил, что в Украине якобы есть гонения на церкви УПЦ МП. Дубинский заявил, что государство не должно вмешиваться в дела церкви.

Дубинский лишился почти всех элитных авто

Аналитики проекта Pep.org.ua в 2021 году обнаружили, что Дубинский лишился почти всех авто из своего элитного гаража. Нардеп указал, что получил более миллиона гривен за отчуждение движимого имущества.

Известно, что автопарк подсанкционного нардепа состоит из Toyota Land Cruiser и недавно приобретенного "Запорожца".

При этом остается неизвестной судьба еще пяти авто. В частности, говорилось о двух Mercedes, BMW Alpina, Cadillac Escalade и Porsche Carrera.

В 2019 году, когда Дубинский стал нардепом, политик отказался обнародовать свою декларацию. Журналисты "Наших денег" провели расследование и выяснили, что в то время Дубинский владел 24 квартирами и 17 автомобилями.

Часть из них была записана на мать и бывшую жену. Причем у матери до 2016 года единственным официальным источником дохода была пенсия. Значительная часть имущества в столице у матери появилась в год выборов (2019 год).

В мае 2020 года он опубликовал свою электронную декларацию. В декларации Дубинский указал всего 1 квартиру в Киеве на 149,3 "квадрата". Депутат отметил, что лишился права собственности или пользования 3 квартирами и долей в еще одной.

Также в декларации указано 10 земельных участков, но некоторые из них совпадают по адресу, площади или стоимости. Дубинский владеет домом на 79,6 квадрата в Киеве и строит 2 дачи в области. В 2019 году он также приобрёл гараж.

СБУ и ГБР взялись за Дубинского: хронология событий

Летом и осенью 2023 года нардеп Дубинский стал фигурантом нескольких уголовных производств.

Незаконный выезд за границу

В августе СБУ и ГБР пришли с обысками к Дубинскому по делу о незаконном выезде за границу. Его подозревают в служебном подлоге документов для выезда за границу.

По данным следствия, нардеп уехал за пределы государства под видом сопровождения своего отца на лечение в иностранное медучреждение. При этом отец нардепа уезжал за границу и возвращался оттуда самостоятельно. Сам нардеп называет дело "политическим заказом".

Против Дубинского начато уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

часть 1 статьи 366 (служебный подлог – внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, другое подделывание документов, а также составление и выдачу заведомо неправдивых документов).

часть 3 статьи 362 (несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней, по предварительному сговору группой лиц).

Санкция статей предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

10 августа Печерский райсуд Киева избрал Дубинскому меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета сроком до 8 октября.

Дубинский сообщил, что не носит электронный браслет, как это постановил суд. Депутат обвиняет в этом власть, что ему не предоставили браслет.

10 ноября ГБР завершило досудебное расследование. После ознакомления подозреваемым с материалами уголовного производства дело будет направлено в суд.

Дубинский помог брату жены уехать за границу

В ноябре правоохранители снова пришли к одиозному нардепу с обысками. Причиной обысков стала причастность политика к организации незаконного выезда за границу.

3 ноября его сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу.

По данным следствия, Дубинский по предварительному сговору с руководителем общественной организации предоставил знакомому документы, подтверждающие, что он якобы занимается волонтерской деятельностью, хотя это оказалось не так.

ГБР опубликовало запись разговора Дубинского с родственником своей сожительницы. Во время этой телефонной беседы народный депутат дает советы по незаконному пересечению украинской границы.

Инструктаж Дубинского: смотрите видео

6 ноября Печерский районный суд в Киеве избрал Дубинскому меру пресечения по делу о схеме незаконного пересечения границы для мужчин.

Суд частично удовлетворил просьбу прокурора по делу. Дубинскому назначили круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Дело о государственной измене

13 ноября у Дубинского еще раз провели обыски. Дубинский получил подозрение в государственной измене. Его подозревают в информационно-подрывной деятельности в пользу России.

По материалам следствия, Дубинский имел позывной "Буратино" и входил в состав преступной организации, сформированной Главным управлением генштаба вооруженных сил России, известное как ГРУ.

Основная задача этой организации – расшатывание общественно-политической ситуации в Украине и дискредитация нашего государства на международной арене. За это участники группировки получали деньги от военной разведки России.

Финансирование сети достигало более 10 миллионов долларов.

Дубинский подозревается в том, что он распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве Украины.

Преступная организация была создана заместителем начальника российского ГРУ Владимиром Алексеевым как агентурная сеть, действующая в Киеве.

Операционным руководством вражеской группы с территории России занимался его заместитель – Алексей Савин.