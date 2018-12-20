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      Джордж Буш 10 лет переписывался и тайно спонсировал чужого ребенка из Филиппин: фотофакт

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      Джордж Буш 10 лет тайно спонсировал чужого ребенка из Филиппин
      Джордж Буш 10 лет тайно спонсировал чужого ребенка из Филиппин / edition.cnn.com

      41-й президент США Джордж Буш-старший, который недавно умер, годами переписывался с мальчиком Тимоти из Филиппин. Президент выступал его спонсором, он оплачивал образование, внеклассные занятия, и даже еду ребенка.

      Об этом сообщает CNN.

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      Известно, что эту информацию распространила христианская благотворительная организация Compassion International, которая помогает детям из бедных семей по всему миру.

      сша джордж буш старший сша
      Справка о мальчике Тимоти//Фото: CNN

      Организация передала журналистам часть писем. Первое письмо экс-президент США отправил семилетнему Тимоти 24 января 2002 года. Интересно, что идея поддерживать ребенка возникла у Буша в 2001 году, когда он посетил рождественский концерт в Вашингтоне.

      джордж буш старший листи
      Письмо мальчику Тимоти от Джорджа Буша-старшего//Фото: CNN

      Я старый человек, мне 77 лет, но я люблю детей. И хотя мы никогда не встречались, я уже тебя люблю,
      – написал Джордж Буш-старший.

      Кроме того, семья Буша не смогла прокомментировать письма, однако представитель офиса Буша-старшего Джим МакГрат подтвердил журналистам их подлинность.

      Более того, Тимоти так и не узнал, кто был его спонсором, пока не вышел из благотворительной программы в 17 лет.

      джордж буш старший листи
      Письмо Тимоти Джорджу Бушу-старшему//Фото: CNN

      Спасибо, что Вы не забываете про меня. Я хорошо, Бог так добр к нам,
      – написал мальчик.

      сша джордж буш старший лист
      Мальчик Тимоти присылал для Буша-старшего рисунки//Фото: CNN

      Напомним, что на 95-м году жизни умер 41-й президент США Джордж Буш-старший, который занимал эту должность с 1989 по 1993 год.

      Теги: Новости США благотворительность Филиппины Дети и несовершеннолетние Потери
      Источник: 24 Канал
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