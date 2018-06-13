Презентация Electronic Arts на Е3 2018: самые яркие игры компании

Выставка Е3 2018 началась в субботу, 9 июня, и сегодня, 13 июня, состоятся последние презентации в рамках этого события. Традиционно первой свои новинки представила студия Electronic Arts. 24 канал решил выделить наиболее яркие игры от американской корпорации.

За последние годы студия Electronic Arts получила себе не очень хорошую репутацию, ведь издатель "прятал" популярные серии, закрывал дочерние студии и "вытаскивал" деньги из карманов геймеров. Конечно, такая политика компании не понравилась поклонникам продукции студии и в 2017 году терпение публики лопнуло. Неудачно стартовав с игры Mass Effect: Andromeda и продолжив Need for Speed ​​Payback, EA только ухудшила свое положение с Battlefront II – грабительская система монетизации обернулась скандалом. Поэтому в этом году студия пыталась вернуть расположение публики сразу несколькими громкими анонсами.

Читайте также: Battlefield V: Electronic Arts представила захватывающий шутер – трейлер и сюжет игры

Battlefield V

Одной из самых ожидаемых игр этого года можно назвать Battlefield V. В сети уже появилось немало слухов относительно будущего шутера.



Во время презентации разработчики рассказали об улучшении в геймплее – крупнокалиберное оружие теперь можно перемещать, а еще позволили прыгать из окон, заставая противника врасплох. Вспомнили и "косметику", которая придаст персонажам незабываемый вид.



Но на вопрос о вселенной игры – действительно ли это Вторая мировая? – снова прозвучал знакомый ответ: мол, расскажем истории реальных людей, которые увидели ужасы войны. Сложно понять, о реализме какой именно войны собираются рассказать разработчики. Судя по трейлерам – о войне за хипстерские прически.



Что же касается мультиплеера, то "Королевская битва" заглянет и в Battlefield V. Правда, не сразу: сейчас режим находится в разработке и будет доступен уже после релиза. Трейлер выглядит впечатляюще, но пока не ясно, как все будет работать на самом деле.



Стоит отметить, что полноценный запуск Battlefield V на Xbox One, PlayStation 4 и PC состоится уже 19 октября.



Официальный трейлер Battlefield V – смотрите видео

Линейка EA Sports

Какая презентация Electronic Arts проходит без обязательной порции FIFA, Madden и других симуляторов? К счастью, в этом году внимание на них акцентировали не так активно. Правда, фанатов Madden порадовали долгожданным возвращением на PC. О NBA Live 19 подробно рассказывать не стали, ограничившись трейлером и датой релиза (7 сентября 2018).

Читайте также: Компания Electronic Arts устроила грандиозную распродажу: какие игры стали доступнее

Зато FIFA 19 получила пафосный ролик с музыкой Ханса Циммера. А также лицензию на кубок Лиги чемпионов УЕФА. О FIFA 18 тоже не забыли: отдельной версии под нынешний Чемпионат мира не будет, но появится соответствующий режим. Кроме того, в честь ЧМ игру можно опробовать бесплатно.



Официальный трейлер FIFA 19 – смотрите видео

Jedi: Fallen Order и Star Wars Battlefront II

Если на конференции EA и был хотя бы один интригующий проект, то вот он: оказывается, сотрудники Respawn – создатели дилогии Titanfall – работают над проектом по мотивам "Звездных войн".



Подробностей о Jedi: Fallen Order практически нет. Ясно лишь то, что действие развернется в Темные времена, когда Империя целенаправленно уничтожала джедаев. Глава Respawn Винс Зампелла пообещал, что "игра будет потрясающей", но при этом выглядел так не слишком жизнерадостно. Предварительная дата релиза Jedi: Fallen Order – конец 2019 года.



Затем на сцену вышел один из создателей Star Wars Battlefront II и с неуклюжим видом поведал о планах на будущее.

Знаете, стартовали мы не очень, но исправляемся,

– говорил швед чуть ли не со слезами на глазах.

После чего он анонсировал пачку контента по мотивам недавнего фильма "Хан Соло". Фанаты Battlefront II (если они существуют в природе) наверняка уже танцуют от радости.



Презентация игры Star Wars Battlefront II – смотрите видео

Unravel Two

У каждого крупного издателя игр есть маленькая инди-индустрия. В EA подобных контор хватает, и в этом году нам показали сразу два независимых проекта. Первый из них – сиквел к Unravel (платформер 2016 о приключениях мотка пряжи, который ожил). Во второй части у Ярни появился напарник синего цвета. Плюс, конечно же, добавили кооперативный режим. Впрочем, играть можно и в одиночестве – при необходимости два героя то спутываются в одного, то распутываются назад. Хотите по-настоящему крутых подробностей? Сиквел уже доступен для геймеров.

Читайте также: Долгожданная игра Cyberpunk 2077: первый трейлер и что известно о дате выхода

Кстати, авторы Unravel Two заявили, что их творение посвящено "тем нитям, которые объединяют нас".



Официальный трейлер Unravel Two – смотрите видео

Sea of Solitude

Еще один независимый проект, призванный показать, что EA – добрейшей души корпорация. Разработчик из студии Jo-Mei представила "очень личную драму в фантастическом мире". Sea of Solitude повествует о девушке по имени Кей, которую собственное одиночество превратило в чудовище. Цель – помочь ей вновь обрести человеческий облик.



Судя по красочному трейлеру, в начале следующего года нас ждет трогательная история о борьбе с горем и депрессией.



Официальный тизер Sea of Solitude – смотрите видео

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно.