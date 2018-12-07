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      Еще в одной области Украины запретили книги, фильмы и песни на русском языке

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      На Ивано-Франковщине запретили публичное использование российских фильмов и музыки
      На Ивано-Франковщине запретили публичное использование российских фильмов и музыки / Фото из открытых источников

      В пятницу, 7 декабря, Ивано-Франковский областной совет наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории региона.

      Соответствующее решение на сессии облсовета поддержали 68 депутатов, трое не голосовали, передает местное издание "Курс".

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      Согласно решению, мораторий вводится на публичное использование русскоязычного культурного продукта России-агрессора в любых формах на территории Ивано-Франковской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины.

      Проект этого решения представил депутат Игорь Дебенко, который заметил, что оно носит рекомендательный характер.

      Мы как депутаты областного совета должны засвидетельствовать свою позицию. Будем просить людей воздерживаться от культивирования, проталкивания русскоязычного продукта агрессора,
      – отметил он.

      Депутат добавил, что под понятием "русскоязычный продукт агрессора" следует понимать песни, фильмы, музыку, которые производятся, продуцируемые российскими гражданами или фирмами.

      Также облсовет Ивано-Франковской области рекомендовал органам местного самоуправления принять аналогичное решение.

      Напомним, ранее мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта ввели Львовский, Житомирский и Тернопольский облсовет.

      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости политики Музыка Новости Ивано-Франковска языковый вопрос
      Источник: 24 Канал
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