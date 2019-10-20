16:47
20 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Сокол Путина загадил дворец в Саудовской Аравии. ГРУшник спалился
      Вєсті Кремля
      18:45, 19 октября
      Вести.UA. Жир: Юзик продвигает "Квартал 95". Как "Слуге народа" помогает магия
      Вєсті.UA
      20:41, 19 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Блоги Ольга Черненко
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Ольга Черненко

      Есть ли украинцы на оккупированном Донбассе?

      406
      Вот такие "патриоты" живут в Луганске
      Вот такие "патриоты" живут в Луганске / Фото автора

      Перепись населения в "ЛНР" может показать неожиданные результаты.

      В Луганске состоялась перепись населения. В последний день наблюдала такую картинку – переписчик в который раз пытался поймать на нашей улице тех, кто работает и кого он не застал дома в будни. Совершенно по-местному переписчика принимают за воротами. Здесь вообще пускают в дом опасливо, даже ворота открывают неохотно. Но к переписи относятся как к неизбежности – ничего ведь не изменить. Тем более, все вокруг говорят о том, что лучше не открыть двери, чем отказать в открытую. Но пенсионер и безработный может отказать, не опасаясь ничего, а вот бюджетники проявляют свой гражданский долг рьяно, тем более, что перепись так и подают – как акт гражданского долга каждого жителя "республики".

      За линией фронтв: Письмо из Луганска: о войне устали слушать и говорить

      Я думала, нужно ли принимать участие в переписи? Не хотелось. Моя соседка крутится у ворот, кутаясь в кофту, – караулит переписчика. Кричит по-местному через несколько домов, только завидев его:

      Я не отказывалась переписываться, просто открыть не могла вам, а вы уже пометили, что я отказалась, так я не отказывалась, я готова!

      А, казалось бы, ей-то какое дело до того, что пометили о ней в каких-то списках. Не работает, получает только пенсию. Но боится, что ее внесут в какие-то черные списки, о которых она, видимо, знает больше меня. Лучше проявить свой гражданский долг, чем где-то после числиться несознательным гражданином. Поэтому и караулит на улице, несмотря на холод. Переписчик потирает красные руки – холодно, но в дом его не пускают. Не пускают даже за ворота, во двор, – не доверяют. Как и почтальонов здесь принимают на улице, на высоких фундаментах домов. Такое вот оно местное гостеприимство.

      Я не хотела принимать участие в переписи. Но переписчик увидел меня. И как здесь отказаться – сказать, что я не из этого дома? Не выйдет. Любой сосед подтвердит обратное. Поэтому нехотя соглашаюсь. Отчего-то я ждала вопросов о размере доходов, но об этом спросили вскользь – источник дохода каждого члена семьи. И если в нашем случае все было конкретно, то никаких уточняющих вопросов не последовало.

      У меня вообще сложилось впечатление, что вся анкета составлялась для подсчета тех, кто считает себя россиянином в нашем регионе. Ну, посудите сами: гражданство, национальность и родной язык. В моем случае ответ на первый вопрос был предельно очевиден – гражданка Украины по паспорту, но переписчик вкрадчиво уточнил, не получила ли я паспорт "ЛНР", из чего я делаю вывод, что вариантом ответа был "гражданин ЛНР". О национальности я ответила размыто – мама русская, а отец – украинец. Вроде как ответ очевиден из этого ответа: по отцу я украинка, но переписчик снова уточняет: "Вы можете назвать вообще любую национальность". Выходит, вариант ответа "украинка" был как бы не самым желательным. Остальные вопросы вроде даты, места рождения или источника дохода были несущественными. Я вообще не поняла, что кроме национальной принадлежности из этой анкеты хотели извлечь.

      Что ж, подождем результатов. Хотя отчего-то я предвижу, что прозвучит совсем неожиданное, что украинцев на Донбассе нет...

      Их нравы: Письмо из Луганска: про "украинских диверсантов" и умирающих пенсионеров

      blog_ava
      Автобус с украинцами попал в ДТП в Венгрии: фото с места аварии
      сегодня
      547
      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новости политики Новости Луганска Публикации
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Есть ли украинцы на оккупированном Донбассе?
      сегодня , 16:01 Есть ли украинцы на оккупированном Донбассе?
      Ольга Черненко 406
      Унікальна технологія GreenSource: футбольні поля перетворюють дощову воду на питну
      сегодня , 12:01 Унікальна технологія GreenSource: футбольні поля перетворюють дощову воду на питну
      Анастасія Григорова 418
      Главные новости 19 октября: Гладковский под стражей и очередная отсрочка Brexit
      сегодня , 09:03 Главные новости 19 октября: Гладковский под стражей и очередная отсрочка Brexit
      Емал Набі 399
      "Посольства ЛДНР" в Европе – метастазы России
      сегодня , 09:01 "Посольства ЛДНР" в Европе – метастазы России
      Злой Одессит 1877
      Б'ються всі – від профі до аматора: у Києві відбувся унікальний турнір з єдиноборств
      19 октября , 21:01 Б'ються всі – від профі до аматора: у Києві відбувся унікальний турнір з єдиноборств
      Блог Медіа 1357
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук